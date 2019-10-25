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  4. 25 Ekim 2019 17:10

CHP'li milletvekilinden TBMM'de damga vuran konuşma

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın Meclis'te yaptığı konuşma dikkat çekti. Ağbaba, konuşmasında "Teröristin ağzıyla konuşanların Allah belasını versin!" dedikten sonra Genel Kurul'da bulunan milletvekillerinden "Amin" sesi yükseldi.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın Meclis'te yaptığı konuşma dikkat çekti. 

Ağbaba, konuşmasında "Teröristin ağzıyla konuşanların Allah belasını versin!" dedikten sonra Genel Kurul'da bulunan milletvekillerinden "Amin" sesi yükseldi. 

Ağbaba, "Amin demeye devam edin" dedikten sonra şu ifadeleri kullandı:

"Tacizci, tecavüzcü, MİT'in ve emniyetin kırmızı bültenle aradığı Osman Öcalan'ı TRT'ye çıkarların da Allah belasını versin!"

Ağbaba'nın bu sözlerinin ardından milletvekillerinden bir uğultu yükseldi. Bazı vekillerin Ağbaba'nın sözlerine tepki gösterdi.

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