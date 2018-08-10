CHP'li muhalifler yeniden harekete geçiyor

CHP Genel Merkezi'nde gözler yeni açıklanacak MYK'ye çevrilmişken, isteklerinin MYK değişikliği olmadığını söyleyen muhalefet de bundan sonra nasıl bir strateji izleyeceğine ilişkin kendi yol haritasını belirleyecek. İmza veren delegelerle 12 Ağustos Pazar günü Ankara'da bir otelde buluşmayı planlayan muhalefet, seçeneklerini masaya yatıracak ve delegelerin çoğunluğunun isteğine göre kararını verecek. Toplantıya imza veren 12 PM üyesi ile 7 milletvekilinin tam kadro katılması bekleniyor.

Toplantı gündeminde en çok dillendirilen üç seçenek bulunuyor. Bunlardan ilki tüzük kurultayı. İmza veren delegelerin çoğunluğunun ''tüzük kurultayı'' için imza toplanması yönünde görüş bildireceği belirtiliyor. İmza sürecinde yaşandığı savunulan usulsüzler için yargı seçeneğinin devreye sokulma olasılığının da konuşulacağı toplantıda, bazı imza verenlerin partiyi yargıya taşıma konusunu kesinlikle reddettiği, hatta böyle bir durumda tüzük kurultayı için imza vermeyebilecekleri dillendiriliyor. Bu nedenle toplantıda yargı ile ilgili olarak İnce'nin net tavır koyması gerektiği belirtiliyor. Ancak süreç bir delegenin dahi yargıya gitmesiyle başlatılabilir.

Madde değişikliği için salt çoğunluk

Tüzük kurultayı kararı alınması durumunda gündemin, seçimli olağanüstü kurultay için salt çoğunluk isteyen tüzük maddesinin değiştirilmesinin amaçlandığı ve bu oranın partiler yasasına uygun hale getirileceği konuşuluyor. Tüzük kurultayında, seçimli olağanüstü kurultayı düzenleyen 48. maddenin değişikliği için kapalı oylama önerilebiliyor, ancak maddenin değişikliği için tüzüğe göre yine salt çoğunluk gerekiyor. Tüzük kurultayı toplamak için ise beşte bir imza, yani şu anki delege yapısıyla 249 ıslak imza yeterli oluyor.

Kuvvetli bir şekilde dillendirilmese de bazı delegelerin olağanüstü seçimli kurultay için yeniden imza toplama girişimine de sıcak baktığı belirtiliyor. Kulislerde, ikinci girişimde ilkinden daha az imza alınabileceği belirtilirken, en net sonucuna tüzük kurultayı toplayarak ulaşılabileceğine inanılıyor.

'Disiplin' deniyor ama...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu son MYK'de bundan sonra partiyi zaafiyete uğratacak ve kamuoyu önünde tartışmaya açacaklara ilişkin ''Bu konuda tavizimiz yok, haklarında gereği yapılacak'' diyerek, ''disiplin''i işaret etmişti. Ancak muhalefetin disiplin sürecinden çekincesi yok. CHP'nin Yüksek Disiplin Kurulu'ndaki (YDK) 15 üyeden 4'ü kurultay için imza veren isimler arasında. Muhaliflerin görüşüne göre; bu sayı herhangi bir disiplin süreci aşamasında kendi lehlerine artacak.

Bu arada hafta başından itibaren, kurultay talebiyle Genel Merkez önünde eylem yapan grup da eylemlerini üçüncü günün akşamında sonlandırdı. Parti önü, imzaların resmileşmesinin ardından ilk kez sakindi.