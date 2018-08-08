CHP'li muhaliflerden yeni parti açıklaması

CHP ’de olağanüstü kurultay yapan çağrı heyetinin üyesi Gaye Usluer, MYK üyelerinin değiştirilmesi hakkında açıklama yaptı. Usluer, “MYK’nın değiştirilmesi hususu Sayın Genel Başkanımızın inisiyatifindedir. Yorum yapmam doğru olmaz. Ama talebimiz anlaşılmamış görüyoruz” dedi.

Usler Twitter'dan yaptığı açıklamada " CHP bizim evimiz. lağanüstü Kurultay talebi ve olası Tüzük Kurultayını “takım elbise olmadı, gömlek alalım” söylemine indirgemek(!) olayın ciddiyetinden o kadar uzak ki... " dedi.

CHP MYK toplantısının ardından açıklama yapan Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, yeterli imza toplanamadığı içim olağanüstü kurultay yapılmayacağını söyledi. Tezcan, “569 imzayla kurultayı toplamak mümkün değildir. Tüzük açısından kurultay toplamayı başlatacak bir şart oluşmamıştır” dedi. Tezcan, MYK’de de değişiklik olabileceğini belirtti.

Habertürk Televizyonu yayınına katılan CHP Parti Meclisi üyesi Gaye Usluer, “MYK’nın değiştirilmesi hususu Sayın Genel Başkanımızın inisiyatifindedir. Yorum yapmam doğru olmaz. Ama talebimiz anlaşılmamış görüyoruz” dedi.

‘TEZCAN ISRARLA RAKAMI KÜÇÜLTMEYE ÇALIŞIYOR’

Kurultayın yerel seçime hazırlanmaya engel olmadığını söyleyen Usluer, “Olağanüstü kurultayın veya tüzük kurultayının gerçekleşmesinin yerel seçimlere hazırlanmaya engel teşkil etmediğini seçmen de biz de biliyoruz. Bunu saptırmanın bir anlamı yok. Tezcan rakam önemsiz diyor, ama ısrarla rakamı küçültmeye çalışıyor” diye konuştu.

Muharrem İnce ve imza veren bazı delegelerin başka bir partiye geçeceği iddiasına da değinen Usluer, “Asla böyle bir şey söz konusu değil. Biz misafir değiliz ev sahibiyiz. Evimizde oturmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.