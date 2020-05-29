CHP'li Muharrem İnce, konuşması kesilince canlı yayını terk etti!

CHP eski milletvekili Muharrem İnce, Haber Global ekranlarında Senem Toluay Ilgaz'ın sunduğu Neden programının konuğu oldu.

Senem Toluay Ilgaz, Nihal Bengisu Karaca, Özlem Gürses ve Tuba Atav'ın sorularını yanıtlayan CHP'li İnce, kendisinin konuşmasının devam ettiği sırada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya camiisinde yaptığı konuşmaya bağlanılması nedeniyle canlı yayını terk etti.

"BEN KİMSEYİ GURURUMLA OYNATMAM"



İnce, canlı yayını terk etmeden önce şunları söyledi:

"Ben gururumla kimseyi oynatmam. Kendi kendinize devam edin arkadaşlar. Bir televizyonda da ben konuşayım, niye benim sözümü kesiyorsunuz. Böyle bir şey olmaz. Bizi böyle programlara çağırmayın bir daha. Bütün kanallar Erdoğan'ı gösteriyor, korkmayın bu kadar Erdoğan'dan. Ben demokrasi mücadelesi vermiş biriyim. 16 milyon insan bana oy verdi, onlara saygısızlık ediyorsunuz."

CHP'li Muharrem İnce'den ''erken seçim'' yorumu