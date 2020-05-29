CHP'li Muharrem İnce'den ''erken seçim'' yorumu

Muharrem İnce, Senem Toluay Ilgaz'ın sunduğu Neden programına konuk oldu. İnce, neden Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ikinci şans istiyor? Salgın sürecinin iyi yönetilemediğini mi düşünüyor?

Senem Toluay Ilgaz, Nihal Bengisu Karaca, Özlem Gürses ve Tuba Atav soruyor Muharrem İnce Haber Global'de yanıtladı

Muharrem İnce'nin konuşmalarından satır başları;

CAMİLERDE MÜZİK YAYINI

Camiden şarkı türkü söylenmesi ayıptır, yanlıştır, kınıyorum. Diyanet neden merkezi ezan sistemini yenilememiştir. Camilerde dombra çalınması da yanlıştır, Çav bella çalınması da yanlıştır. Önce Diyanet hesap verecek. Yarın başka yerlerde başka şeyler olabilir. Bu sistem çürük önce bu çözülecek.

BANU ÖZDEMİR'İN TUTUKLANMASI

Banu Özdemir sadece CHP'li olduğu için tutuklandı. Tutuklanmasının hiçbir hukuki zemini yoktur. Yapmamız gereken Banu'yu tutuklamak değil, bunu yapanı bulmak.

SİYASETTE NEDEN TANSİYON DÜŞMÜYOR?

Türkiye'nin artık huzura ihtiyacı var. Türkiye ekonomik olarak zor durumda. Herkesin masada olması gerekir. Önce 83 milyonu kucaklamak ve aynı yöne çevirmek gerekiyor. Muhalefetin görevi eksikleri söylemektir.

ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARI

Ekonomi çok kötü durumda. Erken seçim şuan şu demektir: Önümüzde 3 yıl var ben bu durumu toparlayamam. Türkiye'de erken seçim olacaksa Erdoğan'dan başka kimse seçime götüremez. Erken seçime götürmeyecekse bu vekil tartışmasını neden yapıyoruz? Seçim olmayacaksa vekil desteğine de gerek yoktur. CHP'nin İyi Parti'ye vekil vermesi doğruydu, bugün buna gerek yok. Hiçbir muhalefet partisi "Erken seçime hayır" diyemez.

TÜRKİYE'NİN SALGINLA MÜCADELESİ

Hala maske dağıtılamadı. Şimdi parayla alıyorsun. Maskeyi bile dağıtmayı beceremeyenlerin nesini tebrik edeyim Hastanedeki doktoru hemşireyi gözlerinden öpüyorum. Onlara diyecek bir sözüm yok.