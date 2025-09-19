CHP'li Oğaz Kaan Salıcı'dan adaylık ve liste açıklaması

CHP'de parti içi muhalefetin önde gelen isimlerinden Oğuz Kaan Salıcı, CHP'nin 21 Eylül'de gerçekleştireceği olağanüstü kurultayda aday olmayacağını ve liste çıkarmayacaklarını açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 22'nci Olağanüstü Kurultayı'nın iptali için yapılan başvuru Yüksek Seçim Kurulu tarafından reddedildi. CHP, 21 Eylül'de kurultaya gidecek.

Kurultaya 2 gün kala, CHP içindeki muhalefeti temsilen bir liste çıkaracağı öne sürülen ve aday olup olmayacağı merak edilen Oğuz Kaan Salıcı'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

"Partimizin bölünmesi beklentisiyle ellerini ovuşturanlar, büyük bir hayal kırıklığına uğrayacaktır." diyen Salıcı'nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Cumhuriyet Halk Partisi 22. Olağanüstü Kurultayı’nda başını çekeceğim, içinde yer alacağım hiçbir liste hazırlığımız olmayacaktır.

Almış olduğum bu karar ne bir vazgeçiş ne kabulleniştir. Bu, Partimizi şahsi hırslardan ve gereksiz gerilimlerden koruma iradesidir.

Partimiz bir yönetim kriziyle karşı karşıya bırakılmış, yargı müdahalelerine açık hale getirilmiştir.

Her şeye rağmen, başımıza gelen her türlü badireyi Partimizin bütünlüğü içinde ve kararlılıkla aşacağımıza inancım tamdır.

Partimizin bölünmesi beklentisiyle ellerini ovuşturanlar, büyük bir hayal kırıklığına uğrayacaktır.

Cumhuriyet Halk Partisi, rüşvet ve yolsuzluk iddialarından arınacak güçtedir. “Temiz siyaset, temiz parti, temiz toplum” sloganımız duvarlarımızdan silinmemiştir.

Bizim aidiyetimiz Partimizin tarihine, değerlerine, geleneğine ve geleceğinedir."