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CHP'li Özel: ''Bu üç harflileri şehirlerin dışına yollayacağız''

CHP'li Özel: ''Bu üç harflileri şehirlerin dışına yollayacağız''

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, ''İktidar olduğumuzda bu üç harflileri şehirlerin sınırlarının dışına yollayacağız.'' açıklamasıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Bursa’da; Bursa Esnaf Sanatkar Odaları Birliği’nde esnafla bir araya geldi. Özel’e, CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca da eşlik etti.

Küçük esnaftan alışveriş yapma çağrısında bulunan Özgür Özel "CHP olarak da söz veriyoruz, kayıt altında söz veriyoruz. İktidar olduğumuzda bu üç harflileri (marketleri), kene gibi yapışıp kanınızı emen bu üç harflileri de bu AVM’leri de bu şehirlerin sınırlarının dışına yollayacağız. Bu konuda verilmiş bir sözümüz var" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Özel'in bu çıkışı gündem yaratırken, sosyal medyada "Özgür Özel" başlığı Trend Topic oldu.

Etiketler chp özgür özel avm
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