  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. CHP'li Özel, İYİ Parti'den AK Parti'ye geçen milletvekilinin o sözlerini eleştirdi

CHP'li Özel, İYİ Parti'den AK Parti'ye geçen milletvekilinin o sözlerini eleştirdi

CHP'li Özel, İYİ Parti'den AK Parti'ye geçen milletvekilinin o sözlerini eleştirdi
Güncelleme:

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İYİ Parti’den AK Parti'ye geçen Antalya Milletvekili Tuba Vural Çolak'a tepki gösterdi.

TBMM Genel Kurulu’nda Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2021 Yılı Kesin Hesap Kanun Teklifleri ile 2023 Yılı Bütçe Kanun Teklifleri görüşülüyor.

Genel Kurul’da İYİ Parti’den istifa ederek, AK Parti’ye geçen Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal tartışması çıktı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Çokal’ın “Muhalefet konuşmuş olmak için konuşuyor. Turizm Bakanının nesini eleştiriyorsunuz, dürüst olun, dürüst olun” dediğini anımsattı.

Özgür Özel şunları söyledi:

 “Bunu herhangi bir arkadaşımız yapsa bir şey demeyeceğim. Ama bu lafı söyleyen arkadaş ‘Dürüst olun’ lafını nereden hatırlıyor, onda nasıl bir bilinç altı var. Şöyle bir şüphelendim baktım ve gördüm. Recep Tayyip Erdoğan’a soruyorlar, bir milletvekili istifa etmiş. Bağımsız kalmış. Başka partiye de geçmemiş. ‘Üzüldünüz mü?’, cevap aynen şöyle: ‘Niye üzüleyim, bir insan bir partinin bayrağı altında seçime giriyorsa, o partide devam eder. Eğer dürüstse, milletvekilliğinden ayrılır. Çünkü bağımsız olarak bu parlamentoya gelmedin’. Şimdi bize, muhalefete ‘Dürüst olun, dürüst olun’ diyen arkadaş bilinç altında parti değiştiren milletvekiline ‘Sen o partinin bayrağı altında girdin, eğer dürüstsen milletvekilliğinden ayrıl’ diyen Recep Tayyip Erdoğan’ın 17 Aralık 2003 konuşmasını hediye ederim. Yazıklar olsun.”

ANKA

Etiketler özel chp
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
6 yaşında evlendirildiği iddia edilen kız çocuğunun kardeşleri konuştu
Tarım Kredi Kooperatif Market yeni indirimli ürünler listesini yayımladı
Son seçim anketi olay olacak! MHP, MHP olalı böyle çöküş görmedi
Bakan Vedat Bilgin açıkladı: ''EYT'de yaş sınırı belli oldu''
Kot ceket içine sütyen giyen Miray Daner'e yorum yağdı! ''Daha kötü olamazdı''
Yüzde 300 zamlanan kasko poliçeleri için ''indirim'' hamlesi
Dünya Kupası'nda skandal! Basın toplantısında masaya çıkan kediyi böyle fırlattı
2022'nin en çarpıcı fotoğrafları... Listede Türkiye'den de kareler var
Dolar, Euro ve altın yeniden yükselişe geçti
Dünyadan izole yaşayan kabileyi ziyaret eden Youtuber şaşkına döndü