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CHP'li Özel: O kurumların yöneticileri görevden alınacak

CHP'li Özel: O kurumların yöneticileri görevden alınacak
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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, iktidara gelmeli halinde Merkez Bankası, YÖK, MİT gibi kurumlardaki yöneticileri görevden alacaklarını söyledi.

FOX TV'de Çalar Saat programının konuğu olan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Merkez Bankası, YÖK ve MİT'in yöneticilerini hedef aldı.

"İKTİDARA GELDİĞİMİZDE HEPSİ GİDECEK"
Özel şu ifadeleri kullandı; "'Yeter, söz milletin' çok anlamlı bir slogan. Türkiye siyasi tarihi açısından bir dönüm noktası. O slogan bizim için bir övünçtür. İktidara geldiğimizde hemen Merkez Bankası, YÖK, MİT ve bu düzeydeki üst düzey kuruluşların başındaki yöneticiler gidecek."

HEDEFİNDE YİNE HAKAN FİDAN VAR
CHP'li Özel'in saydığı 3 kurumdan birinin daha önce defalarca tepki gösterdiği MİT olması dikkatlerden kaçmadı. Özel, özellikle seçim süreçlerinde AK Parti lehine çalışmakla suçladığı Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ı da görevden alınacak yöneticiler arasında saydı.

Etiketler chp özgür özel seçim yök mit merkez bankası
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