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  4. 20 Haziran 2019 09:39

CHP'li Özel ''Yalvarıyorum'' diyerek seslendi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, son günlerde açıklanan kamuoyu anket sonuçlarını işaret ederek seçmenlere 23 Haziran seçimlerine ilişkin yapılan anketlerle ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

CHP'li Özel ''Yalvarıyorum'' diyerek seslendi
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Özgür Özel, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, seçmenlere uyarıda bulundu. Yapılan anketlere dikkat çeken Özel, "Sözüme kıymet veren herkese sesleniyorum, YALVARIYORUM!!!" ifadelerini kullandığı paylaşımında şöyle devam etti:

"Son günlerde açıklanan ya da açıklanacak hiçbir anketi ciddiye almayın.

Bu seçim öyle % 5-7-10 fark ile değil bir tek oyla kazanılacak.
Sonuna kadar çalışmalı, sonuna kadar korumalı, mazbata alınmadan asla gevşememeliyiz."

 

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