CHP'li Özel ''Yalvarıyorum'' diyerek seslendi

Özgür Özel, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, seçmenlere uyarıda bulundu. Yapılan anketlere dikkat çeken Özel, "Sözüme kıymet veren herkese sesleniyorum, YALVARIYORUM!!!" ifadelerini kullandığı paylaşımında şöyle devam etti:

"Son günlerde açıklanan ya da açıklanacak hiçbir anketi ciddiye almayın.

Bu seçim öyle % 5-7-10 fark ile değil bir tek oyla kazanılacak.

Sonuna kadar çalışmalı, sonuna kadar korumalı, mazbata alınmadan asla gevşememeliyiz."