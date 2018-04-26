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  4. 26 Nisan 2018 22:28

CHP'li Özel'den aday açıklaması !

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı adayını ne zaman açıklayacaklarına dair açıklamalarda bulundu.

CHP'li Özel'den aday açıklaması !
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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili yeni açıklamalar yaptı. Özel, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun 24 Haziran seçimleri için milletvekili adayı olmayacağı açıklamasına ilişkin de "‘Siz bana ol deseniz’ de milletvekili gösterilmeyip rencide edileceğinin kuşkusu var. Harcanan kulübünün üyesidir" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de düzenlendiği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Özgür Özel, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun en son yaptığı açıklamaya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“Davutoğlu bağlılığını bildiriyor, mealen tercüme gerekir, kurucu ilkelerinden uzaklaşmama, 3Y’yi niye sayıyor dersiniz? Erdemliler hareketiydik bunu niye hatırlatıyor, yolsuzluğun arttığını o da görüyor, olmasın. Davutoğlu'nu çok dikkatli dinlediğinizde bir önceki başbakanın milletvekili adayı olmadığını görüyorsunuz. ‘Siz bana ol deseniz’ de milletvekili gösterilmeyip rencide edileceğinin kuşkusu var. Harcanan kulübünün üyesidir.”

“ERDOĞAN'I ÇILDIRTACAK SÜREÇTE AÇIKLANACAK ADAYIMIZ”

Özgür Özel, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı sorusuna ilişkin şunları söyledi:

"CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacağı konusu parti meclisi ve grup tarafından Genel Başkanın yetkisine bırakılmıştır kendisi ve ekibiyle sürdürecektir ismi geçen ve geçmeyen herkes hepimiz, sayın genel başkanın yetkisinde olan değerler doğrultusunda değerlendirmeye tabidir bunun dışında herhangi bilgi söylemek mümkün değildir. YSK takvimi açıkladı son tarih belli ondan önce açıklanacak o tarihte olabilir çok önce olabilir. Erdoğan'ın keyfine uygun zamanda değil bizim tercihlerimize bizim doğrularımıza en uygun zamanda yapılacak onu en çıldırtacak zamanda en çıldırtacak süreçte açıklanacak."

 “CHP'Yİ YIPRATMAK İSTEYEN LOBİ VAR”

Özgür Özel, CHP'yi yıpratmak isteyen bir lobinin oluştuğunu savunarak şöyle dedi:

"CHP’yi yıpratmak isteyen lobi var. Aslı astarı olmayan söylentilerle ihtimaller ortaya konup bu ihtimallerin tartışılması gündemde tutulmasıyla partinin enerjisini başka noktaya harcamak isteyenler var. Geçmişte gündemimizde olmayan bugün de gündemimizde olmayan meseleyi ifade etmek durumundaydık. Partide olmayan tartışmayı varmış gibi göstermeye çalışan bir yapı."

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