CHP'li Özgür Çelik ''şüpheli'' sıfatıyla ifade verdi

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kasım 2023'te yapılan CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin iddialarla ilgili 10 Şubat'ta soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında bazı delegelerin ifadelerine başvuruldu. Soruşturmada 'Kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı' iddialarına ilişkin CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik şüpheli olarak ifadeye çağırıldı. Çelik, Ankara Adliyesi'nde ifade verdi. Özgür Çelik, ifadesinin ardından basın mensuplarına açıklama yaptı. Çelik, "Ben bugün sabah saat 04.00'te İstanbul'dan kalktım ve Ankara'ya geldim. Bu saate kadar Ankara'da vakit geçirdim ve az önce ifademi verdim. Sabah saat 04.00'te İstanbul'dan kalkıp Ankara Adliyesi'ne ifade vermeme sebep olan iddia şu: Bir vatandaş, bir önceki kurultayımıza yönelik bir iddia ortaya atıyor. Diyor ki: 'Ankara'da kurultay dönemi, İstanbul İl Başkanının konakladığı otele Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş geldi. İstanbul İl Başkanının çalışma odasına giderken suratı asıktı, morali bozuktu. Onun odasından çıktığında yüzü gülüyordu.' Ben sabah saat 04.00’te İstanbul’dan kalkıp Ankara’ya bu iddia karşılığında ifade vermeye geldim. Mesele bu kadar trajikomiktir" dedi.

'CHP'NİN İKTİDAR YÜRÜYÜŞÜNÜ DURDURMAYA ÇALIŞIYOR'

CHP'nin 2024 seçimlerinde Türkiye'nin birinci partisi olduğunu söyleyen Çelik, "CHP, Türkiye genelinde 412 belediye kazanmıştır ve Cumhuriyet Halk Partisi emin adımlarla iktidara yürümektedir. Bu soruşturmanın amacı, Türkiye’nin birinci partisinin itibarını zedelemek, Türkiye'nin birinci partisinin kamuoyu nezdinde algısını aşağıya düşürmek ve Türkiye’nin birinci partisinin iktidar yürüyüşünü engellemektir. Cumhuriyet Halk Partisi’nin cumhurbaşkanı adayının Silivri zindanında oluşunun amacı da budur. Türkiye'nin birinci partisi emin adımlarla iktidara yürümektedir ve darbe girişimleriyle, açılan soruşturmalarla, yapılan gözaltılarla, tutuklamalarla Cumhuriyet Halk Partisi’nin iktidar yürüyüşünü engellemeye çalışıyorlar. Neden? Çünkü 20 yılı aşkın süredir Türkiye’yi yöneten iktidar, artık Türkiye’yi yönetemez hale geldi. Türkiye’nin sorunlarına artık çözüm üretemiyorlar. Türkiye, çoklu bir kriz ortamının içerisinde" dedi.

SAVCILIK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Özgür Çelik'in savcıya verdiği ifade ortaya çıktı. Çelik, ifadesinde, "Ben 8 Ekim 2023'ten beri CHP İstanbul İl Başkanıyım. Dosya kapsamında adım; Hatip Karaaslan isimli şahsın tanık sıfatıyla alınmış olan 'Kurultay öncesi ve kurultay sırasında delegeler arasında İstanbul CHP İI Başkanı Özgür Çelik ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın, Özgür Özel’i desteklemeleri için delegelere para dağıttığı sıkça konuşuluyordu' şeklinde beyanında bir cümle olarak ve Erkan Çakır isimli şahsın ise şüpheli sıfatı ile savunması kapsamında alınmış olan ifadesinde kurultay sürecinin siyasi faaliyetleri kapsamında şahsıma hiçbir fiil isnat edilmeksizin yine bir cümlede geçmektedir. Bu iki soyut ve asılsız iddiaya ayrı ayrı beyanda bulunmak isterim. Hatip Karaaslan’ı tanımam. Benim adımın geçtiği tek bir cümlede hiçbir somut isnat, yer, zaman vb. içermemekte olup açıklama yapmamı gerektirir bir durum söz konusu değildir. İddia edildiği gibi bir durum söz konusu değildir" dedi.

DHA