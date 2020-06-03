CHP'li Özgür Özel açıkladı! Bugün seçim olsa CHP ne kadar oy alır?

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Manisa’nın yerel televizyonunda katıldığı ‘Gündem Özel’ programında, olası bir erken seçim halinde DEVA ve Gelecek partileri için siyasi kulislerde konuşulan kumpas iddialarını değerlendirdi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Manisa'nın yerel televizyonu ETV'de katıldığı ‘Gündem Özel' programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

CHP'li Özel programda erken seçim ve siyasi kulislerde Demokrasi ve Adalet Partisi (DEVA) ve Gelecek Partisi için olası bir erken seçime katılamamalarına yönelik iddialara da değindi.

“RAKAMLAR DEĞİŞİRSE ERKEN SEÇİM ALGISI ORTAYA ÇIKIYOR”

Türkiye'de bugün erken seçim konuşulmasının tek sebebinin Cumhur İttifakı'nın güven eksikliğinden kaynaklandığını öne süren Özel, Deva ve Gelecek Partisi'nin mecliste grup kurmasının zorlaştırılmaya çalışıldığını belirtti.

Özel şunları kaydetti:

* Bundan 1 yıl önce Deva ve Gelecek Partilerinin kurulması gündeme geldiğinde AKP dedi ki ‘Aman bunlar kolay grup kuramasın. Grup sayısını yükseltelim'. Bu AKP'nin bir özgüven eksikliği olarak görüldü, tartışıldı ve pişman olup sustular.

* Şimdi DEVA ile Gelecek Partileri kuruldu. Sayın Devlet Bahçeli dedi ki, ‘Siyasi partiler kanununda düzenleme yapmamız lazım. Milletvekili transferini engellememiz lazım. Grup kurma sayısını yükseltmemiz lazım'. Bugün mecliste grup 20 milletvekili ile kuruluyor.

İyi Parti'nin 39 milletvekili var. MHP'nin 49 milletvekili var. Kulislerde söyleniyor ki ‘Grup kurma sayısını 20'den 40'a çıkaralım. Kolay grup kuramasın Gelecek ve DEVA'.

* Yani şunu söylüyorlar; ‘ 20 hatta 30 olursa grup kurabilirler.' Nasıl kuracak bunlar grubu, 30 tane birisi, 30 tane birisi milletvekili buluyorsa AKP'den 60 alıyor. Bu AKP'nin milletvekili sayısını 230'a indirir ve MHP ile birlikte ciddi şekilde çoğunluğu kaybederler. Hesap bu.

* Bunu yapmayalım ‘Grup kurma sayısını yukarıya çekelim' dedin mi demek ki tehlike var. Demek ki rakamlar değişirse erken seçim algısı da çıkıyor ortaya. Siyaseti okuyanlar böyle okuyor.

“GELECEK BİR SEÇİM CUMHUR İTTİFAKI İÇİN KAYIP BİR SEÇİM”

CHP'li Özel gündemdeki erken seçim tartışmalarıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, partisinin olası bir erken seçime hazır olduğunu, ancak teknik olarak erken bir seçimin gerekçesinin olmadığını ifade etti.

CHP'li Özel sözlerini şöyle sürdürdü:

* Bugün erken seçim yapmak için ya Recep Tayyip Erdoğan'ın karar verecek olması ya da 360 milletvekilinin onayı ile seçim olması gerekiyor.

* Erken seçim olsun mu? Cevap şudur; olacaksa dünden razıyız, bugünden hazırız. Benim görüşüm erken seçimin teknik gerekçesi yok.

* Siyasi şartlarda eğer ‘Cumhur İttifakımız ayakta' derlerse erken seçim yok. Ancak erken seçim lafları nereden çıkıyor. Demek ki Cumhur İttifakı’nda bir özgüven eksikliği var. İçten içe bir kaynama var. DEVA ve Gelecek Partisi’ne ürküntüyle bir bakış var.

ANKET AÇIKLADI

CHP'nin yıllar sonra anketlerde yüzde 32'lerdeki seyri, üstüne diğer muhalefet partileri ile Deva ve Gelecek Partisi'nin toplumda bir kıpırtı yaratmış olması gelecek seçimin ne zaman yapılırsa yapılsın Cumhur İttifakı için kayıp bir seçim olacağını gösteriyor.

“CHP O İŞİ YAPMASAYDI, BUGÜN MECLİS’TE TEMSİLİYET YÜZDE 83’TÜ”

Özel, konuşmasında, 24 Haziran 2018 seçimlerinde o dönemde yeni kurulan İYİ Parti'ye kumpas kurulduğunu ve bu kumpasın CHP tarafından bozularak TBMM'de milletin temsiliyet hakkının yüzde 94'lere yükseldiğini dile getirdi.

CHP’li Özel, konuşmasını şöyle sürdürdü;

* İYİ Parti'ye bir kumpas kurulmuştu. Daha doğrusu seçim tarihi 24 Haziran diye ilan edildi. Ben çıktım bir açıklama yaptım. ‘Bu İYİ Parti'yi seçim dışında bırakmak içindir' dedim.

* İYİ Partili milletvekilleri bile daha önce tepki gösterdi. ‘Niye böyle diyorsunuz. Biz gireriz' diye. YSK'ya bir bakıldı giremiyorlar.

* Biz bir günde 15 milletvekilimizi İYİ Parti'ye verdik, grup kurdurduk, meclise soktuk. Neden? Bir partinin seçime girebilmesi için 2 şarttan birini sağlaması gerekir. 41 ilde ve o illerin ilçelerinde 3/1 örgütleneceksin. Büyük kongreni yapmış olacaksın ve kongrenin üzerinin üzerinden 6 ay geçmiş olacak. İYİ Parti'nin bu kararı sağlayamadığı gerekçesiyle 15 milletvekilini verdik.

İkinci şart neydi; Meclis’te gurubu bulanacaktı. 5 milletvekilleri vardı, 15 milletvekilini verdik ve grubu sağladılar. Böylece seçime girdiler. Bizi bu konuda eleştirdiler.

* Seçimlere girdiğinde İYİ Parti yüzde 0.6 oy alsaydı, eleştirenler diyeceklerdi ki ‘CHP denedi. Ama milletten bu döndü'. Ama oysa İYİ Parti'nin millette bir karşılığı var mıymış? Varmış. Yüzde 10 oy aldı mı, MHP kadar oy aldı mı?

* Yani biz 15 milletvekili verdiğimiz o günden 60 gün sonra en büyük hakemin karşısına çıktık. Millet ne dedi; ‘CHP doğru yaptı' dedi.

* Çünkü ‘Ben bu partiyi mecliste istiyorum' dedi ve 44 milletvekili ile onları meclise yolladı. Eğer CHP o işi yapmasaydı, bugün mecliste temsiliyet yüzde 83'tü. Yaptık diye yüzde 94 oldu.

“ESAS KUMPAS DİYE NE BEKLİYORUZ?”

Deva ve Gelecek Partisi'nin olası bir erken seçime girememesi konusunda kulislerde konuşulun iddialara da değinen CHP'li Özel, Deva ve Gelecek Partisi'ne erken seçimlerde kumpas kurulabileceğini öne sürdü.

Özel şunları söyledi:

* Deva ve Gelecek Partisi'ne İyi Parti'ye kurulduğu gibi bir kumpas kurulursa, bu kumpası bozmak bizim boynumuzun borcu.

* Bu şu demek değil. İllaki aynı şey mi oluyor? İllaki milletvekili vermekle değil. Önce nasıl bir kumpas kuracaklarına bakacaksınız. Öyle kumpaslar ve niyetlenmeler var ki. Esas kumpas diye ne bekliyoruz?

* Şu anda salon toplantıları yasak. Salon toplantısı olmadığı için ilçe kongresi yapabilir misin, yapamazsın. Biz büyük kongremizi erteledik. 31 Aralık'a kadar salon toplantılarına izin çıkmazsa, DEVA ile Gelecek Partisi en iyimser olarak ilçe kongrelerini bile yapamayacaklar.

* Hadi mahalle seçimlerini yaptılar il ve ilçe kongrelerini yapana kadar Nisan veya Mayıs'ı bulacak. Kanun kongreden 6 ay sonra seçime girebilirsin diyor.

* Sen Haziran ayı içerisinde siyasi partiler kanununda değişiklik yaptın. Kongreleri de 31 Aralık tarihine kadar yaptırmadın. 31 Aralık'tan sonra yapın dedin ve onlar yapasıya mart ve nisan ayını buldu.

* Hatta daha da geç olabilir. Haziran'da olası bir erken seçim yaptın. Bu partiler seçime giremez. Kumpasın bin türlüsü var. Bu yeni bir söylenti ve ihtimal dahilinde.

“MİLLET İRADESİNE KISMİ DARBE GİRİŞİMDE BULUNDULAR”

AKP ve MHP’nin millet iradesine kısmi darbe girişiminde bulunduğunu belirten Özel sözlerini şöyle noktaladı:

* Bu iki partiye büyük kongresini seçimden 6 ay öncesine denk gelmeyecek şekilde yaptırmayacak birtakım tedbirler alırsan bu başka bir kumpasa dönüşüyor.

* Salonlarda yapılması diyelim ki yasak. O zaman meydanlarda yaparlar. Demokrasi değil mi bu? Ama maksat birilerini seçim dışında tutmak.

* Geçen sefer İYİ Parti'yi seçim dışı tutmak için çalışanlar MHP ile AKP değil miydi? Bu neydi, milletin idaresinin meclise yansıtmamaya çalışılmasıydı.

* Bunu tamamen yansıtmazsan darbe yapmış olursun. Kısmen yaparsan kısmen darbe yapmış olursun. Geçen seçimlerde millet iradesine kısmi darbe girişiminde bulundu bunlar.