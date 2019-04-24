CHP'li Özgür Özel: ''Jandarma var, Bakan yok diyor''

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun şehit cenazesinde uğradığı linç girişimiyle ilgili CHP'li Özgür Özel'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Jandarmanın hazırladığı fezlekeye vurgu yapan Özel, "Jandarma 37 kişi kışkırttı diyor. Burada organize iş var, provokasyon var diyor. Ama jandarmanın bağlı olduğu bakan provokasyon yok diyor. Biz konuşurken Akkuzu'yu sakınıyoruz, onlar feda ediyorlar" dedi.

Şehit cenazesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yumruk atan Osman Sarıgün’ün çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılmasına tepkiler sürüyor. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, katıldığı programda yaşanan süreçle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. RS FM’de yayınlanan ‘Bidebunudinle’ programında konuşan Özel, hem Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hem de Devlet Bahçeli’nin saldırı sonrası yaptıkları açıklamalara dikkat çekti. Özel, “Cumhurbaşkanı, miting meydanlarında CHP’yi teröre destek vermekle suçladı, akla gelebilecek her şeyle itibarsızlaştırdı. Akkuzu’da gazı sıkıştıran Erdoğan ve Bahçeli’nin dilidir. Korku siyasetini bir yöntem olarak belirlediler” dedi.

“JANDARMA PROVOKASYON VAR DİYOR”

Saldırıyla ilgili suçüstü halinin ve o ana ait görüntülerin olduğunu hatırlatan Özel, “Jandarmanın fezlekesi var. 37 kişi kışkırttı diyor. Burada organize iş var, provokasyon var diyor. Ama jandarmanın bağlı olduğu bakan provokasyon yok diyor. Biz konuşurken Akkuzu’yu sakınıyoruz, onlar feda ediyorlar” ifadelerini kullandı.

“HERKES HER YERE GİDEBİLSİN DİYE DEVLET VARDIR”

‘Kılıçdaroğlu cenazeye niye gitti?’ diye soranlara da cevap veren Özel, “Demokrasilerde herkes her yere gidebilsin diye devlet vardır. Birileri bir yere gitmeyi tartmaya başladıysa, devlette zafiyet vardır. Suçu niye işledin sorusu, suçtan zarar görene sorulmaz” dedi.

Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili yeni gelişme! Serbest bırakıldı...Kılıçdaroğlu’na yumruk atan Osman Sarıgün’ün övülmesini de eleştiren Özel, “AK Parti bu şuursuzluklar yapıldığında ‘Bu kişileri disipline verdik’ açıklaması yapsaydı sonuç böyle olmazdı. Sessiz kaldıkça zımnen kabul edilmiş anlamına geliyor ve makbul bir şeymiş gibi düşünülüyor”dedi.

“SİYASET ASALET İŞİDİR”

“Ölümle burun burunayken Kılıçdaroğlu ve yanında olan kişiler metanetli davranıp kamuoyu tarafından takdir edilince ‘bunları itibarsızlaştıralım’ anlayışına girildi” diyen Özel, “Her türlü devlet imkanını kullan, propaganda dönemi boyunca saldır. Seçimi kaybedince hazmedeme, sonra bir olay olsun ve saldırıya uğrayanı suçla. Siyaset bu kadar basit değil. Siyaset rekabet işidir ama biraz da asalet işidir” ifadelerini kullandı.