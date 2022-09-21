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CHP'li Özgür Özel: O gün Süleyman Soylu Türkiye'den kaçacak

CHP'li Özgür Özel: O gün Süleyman Soylu Türkiye'den kaçacak

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun parti kuracağı veya siyaseti bırakacağı konusundaki iddialarla ilgili konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun parti kuracağı veya siyaseti bırakacağı konusundaki iddialarla ilgili konuşan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel; Bakan Soylu hakkında sert ifadeler kullandı. Özel, seçim sonucunu işaret etti.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN CANLI YAYINDA FLAŞ SÖZLER: 'SÜLEYMAN SOYLU KİM?'
İşte Özgür Özel'in o açıklamaları...

"Süleyman Soylu, Recep Tayyip Erdoğan seçimi kaybettiği gün Türkiye'den kaçmaya kalkar. Ben bu kadar net söyleyeyim. Bunun üzerine başka bir alternatif yok. Hiç bize öyle maval okumasın, millet kimin ne olduğunu biliyor.

 Bu kadar işe bulaşmış kişinin bunları söyleme hakkı da yoktur, bunları söyleme haddi de yoktur. Süleyman Soylu kim?"

Etiketler Özgür Özel chp süleyman soylu
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