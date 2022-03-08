CHP'li Özgür Özel'den, diş hekimlerine ''Varsın gidiyorlar, gitsinler'' diyen Erdoğan'a yanıt

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, ülkeden ayrılan hekimler için 'Varsınlar, gitsinler' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap verdi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bugün kadın muhtarlarla bir araya gelen AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu hastanelerinden ayrılıp özel hastanelere geçen hekimleri hedef almış, “Özel sektör çok daha büyük paralar verdiği için oralara kaçıp gidiyorlarmış. Bakın açık konuşuyorum. Varsın gidiyorlar, gitsinler. Bizler de üniversiteleri yeni bitiren doktorlarımızı buralarda istihdam ederiz. Bunlarla beraber bu yola devam ederiz. Daha da ileri gidiyorum. Gerekirse yurt dışından ülkemize dönmek isteyenleri süratle buraya davet eder ve onları da ülkemizde istihdam ederiz. Buralar boş kalmaz, merak etmeyin” ifadelerini kullanmıştı.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Erdoğan'ın sözlerinin ardından başta sağlık meslek örgütleri olmak üzere siyasi partiler ve STK'lar sert tepkiler gösterdi.

''BU DİL SANA YAKIŞIR''

Erdoğan'a CHP'den ilk tepki ise Grup Başkanvekili Özgür Özel'den geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özel, ''Bu dil sana yakışır Erdoğan! Bir tek vatandaşımızın Saray rejiminin kötü yönetimi nedeniyle ülkeyi terk etmesine göz yummayacağız. Sandıkta yenilmenizden sonra yaratacağımız demokratik iklimle ülkeden ayrılan tüm doktorlar ve tüm gençler geri dönecek'' ifadelerini kullandı.

Özel'in paylaşımı şöyle: