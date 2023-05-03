CHP'li Özgür Özel'den rest: ''Kanıtlayın istifa ederim''

CHP'li milletvekili Özgür Özel katıldığı canlı yayında "Millet İttifakı Abdullah Öcalan'ı serbest bırakacak" iddialarını çok sert ifadelerle yalanladı.

NTV'de canlı yayın konuğu olan CHP Milletvekili Özgür Özel, özellikle iktidar kanadından yapılan Millet İttifakı'nın iktidara gelmesi durumunda eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılacağına dair iddialara yanıt verdi.

"Abdullah Öcalan'ı serbest bırakacağız diye bir parti yetkilimizden video gösterin siyaseti bırakacağım" diyen Özel, biri 2006 yılında olmak üzere Öcalan'ı serbest bırakmak için AK Parti'nin TBMM'ye düzenlemeler sunduğunu söyledi.

Özel, "AKP, bir tanesi 2006'da olmak üzere Öcalan'ı serbest bırakmak amacıyla Meclis'e kanuni düzenlemeler sundu, itirazlarımız üzerine geri çekildi" dedi