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  1. 30 Nisan 2017 11:10

CHP'li Özkan'dan Demirtaş'a ziyaret

CHP Milletvekili Tuncay Özkan, HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etti.

CHP'li Özkan'dan Demirtaş'a ziyaret
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HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret eden CHP Milletvekili Tuncay Özkan, "Müthiş düşünceleri var. İlk duruşmadan itibaren söyleyecekleri çok önemli" dedi.

CHP Milletvekili Tuncay Özkan, cuma günü, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı tutuklu olduğu Edirne F Tipi Cezaevi’nde ziyaret etti.

Demirtaş’la görüşmesine ilişkin düşüncelerini Twitter hesabından paylaşan Özkan, “Adalet,özgürlük,barış için müthiş düşünceleri var. İlk duruşmasından itibaren söyleyecekleri çok önemli” dedi.

Özkan, ziyarete ilişkin şu tweetleri attı:

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