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  4. 10 Mart 2020 19:23

CHP'li Özkoç fezlekesi AK Parti'yi karıştırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret gerekçesiyle CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç hakkında hazırlanan fezlekeler AK Parti’de FETÖ’nün siyası ayağı tartışmalarını yeniden gündeme geleceği korkusuyla askıda kaldı.

CHP'li Özkoç fezlekesi AK Parti'yi karıştırdı
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CHP'li Engin Özkoç’un dokunulmazlığının kaldırılması istenilen fezlekelere AK Parti yönetimi ve milletvekillerinin, sürece soğuk baktığı, fezleke tartışmalarının Meclis’te FETÖ’nün siyasi ayağı tartışmaları başta olmak üzere gerginliği artıracağı ifade ediliyor.

AK Parti ile CHP arasında devam eden gerginlik her geçen gün daha da artıyor. AK Parti’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kılıçdaroğlu’na yönelik ifadeleri siyasette gerginliği had safhaya çıkarmıştı. Ardından aynı sözlerle CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç’un Erdoğan’a verdiği cevap sonrası TBMM’de AK Parti ve CHP arasında kavga çıkmıştı. AK Parti’li vekiller tarafından CHP Milletvekili Engin Özkoç hakkında fezleke düzenleneceği açıklanmıştı. Özkoç hakkında Meclis’e 3 fezleke gelirken AK Parti, söz konusu fezlekelerin yürürlüğe geçilmesine soğuk bakıyor.

TBMM’den gelen kulis bilgilerine göre CHP ve HDP’li 28 milletvekili hakkında toplam 55 fezleke Meclis’te bulunurken, bunlara son olarak CHP’li Engin Özkoç eklenmişti. Kulis bilgilerine göre, AK Parti yönetimi ve milletvekillerinin Özkoç’un dokunulmazlığının kaldırılmasına sıcak bakmadığı belirtiliyor. Söz konusu durumda FETÖ’nün siyası ayağı tartışmalarının alevlenmesinden çekinen AK Parti yöneticiler, Özkoç’un dokunulmazlığını gündemine almayacağı konuşuluyor.

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chp , Engin Özkoç
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