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CHP'li Özkoç: ''Önce Nureddin Nebati'nin kardeşi hakkında suç duyurusunda bulunun''

CHP'li Özkoç: ''Önce Nureddin Nebati'nin kardeşi hakkında suç duyurusunda bulunun''

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, BDDK'nın 5 isim hakkında suç duyurusunda bulunmasına tepki gösterdi. Özkoç, ''Önce içeriden bilgi sızdıran Nureddin Nebati'nin kardeşi Seydullah Nebati hakkında suç duyurusunda bulunun'' dedi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Durmuş Yılmaz, Güldem Atabay, Burhanettin Bulut, Emin Çapa ve Selçuk Geçer hakkında suç duyurusunda bulundu. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, suç duyurusuna tepki gösterdi.

CHP'li Özkoç, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) aralarında İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz ve CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut’un da aralarında olduğu 5 kişi hakkındaki suç duyurusuna; “Önce içeriden bilgi sızdıran Nureddin Nebati'nin kardeşi Seydullah Nebati hakkında suç duyurusunda bulunun” yanıtını verdi.

Özkoç, sosyal medyadan şu paylaşımı yaptı:

“Önce içeriden bilgi sızdıran Nureddin Nebati'nin kardeşi Seydullah Nebati hakkında suç duyurusunda bulunun. Tek suçları ekonomik gidişatı eleştirmek olan siyasetçileri, gazetecileri susturamayacaksınız! Yaptığınız döviz spekülasyonunda kaç kişi zengin oldu?”

BDDK'dan tanınmış 5 isim hakında suç duyurusuBDDK'dan tanınmış 5 isim hakında suç duyurusu3. Sayfa
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Etiketler nureddin nebati bddk suç duyurusu
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