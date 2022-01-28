CHP'li Özkoç: Sen bugün benim haberlerime erişim engeli getirebilirsin ama...

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç yaptığı açıklamaların yer aldığı haberlere erişim engeli getirilmesine tepki gösterdi.

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’un, TBMM’de basın toplantısında ve Kocaeli’de bir parti toplantısında yaptığı konuşmaların yer aldığı haberlerine ilişkin erişim engeli getirildi.

İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği; aralarında Gerçek Gündem, ANKA Haber Ajansı ile Sözcü, Cumhuriyet, Birgün, Yeniçağ gazeteleri ve KRT TV, Tele 1’in de olduğu pek çok gazete ve televizyon kanalının internet sitesinin Özkoç’un açıklamalarının yer aldığı sayfalarına erişim engeli kararı aldı.

Özkoç, erişim engeli kararlarına, sosyal medya hesabında şu tepkiyi verdi:

“Erdoğan yaptığım basın toplantılarının haberlerini de kendi mahkemelerinde engelletmeye başladı. Korku dağları aşmış… Çünkü hesap verecek! Sansürle doğruları gizleyemezsiniz. Konuşmaya devam edeceğiz!

Sen bugün benim haberlerime erişim engeli getirebilirsin ama yarın sandıkta vatandaş senin Cumhurbaşkanlığına erişim engeli getirecek."

ÖZKOÇ’UN ERİŞİM ENGELİ KARARI ALINAN AÇIKLAMALARI

Özkoç, 6 Ocak 2021 tarihinde TBMM’de düzenlediği basın toplantısında; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Cumhur İttifak'ı olarak hepinizi önümüze katarız ve gideceğiniz yere kadar kovalarız” sözlerine, “Ben de Recep Tayyip Erdoğan’a diyorum ki; ‘İktidara gidiyoruz Recep Tayyip Erdoğan. Süpürdüğün yer iktidar. Millet bizi oraya kollarını açarak sürüklüyor. Teşekkür ederiz. Sen de destek olmaya çalış” karşılığını vermişti.

Özkoç ayrıca, 10 Ocak 2021 tarihinde, CHP Kocaeli Örgütü’nün İl Danışma Kurulu Toplantısı’nda ise “Sen FETÖ’cünün Allah’ısın, bir numaralı sanığısın senin kaçacak yerin yok” diye seslendi. Özkoç, “Sonuna kadar senden hesap soracağız, sonuna kadar” demişti.