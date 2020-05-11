CHP'li Öztrak: ''Normalleşme stratejisi kafa karıştırıyor''

CHP’li Faik Öztrak, basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hastane inşaatı incelemesine ait fotoğrafı göstererek “Güvenlik şeritli tedbir Erdoğan’ın sağlığını korumak için alınmış. Erdoğan bilimsel gerçeklerle kendi sağlığını korurken, işçilerimizin sağlığı ise siyasi ve ekonomik gerekçelerle kaderine terk edilmiş. İnsanlarımız, ‘Bu salgın ne zaman bitecek?’ diye soruyor. Cevabı fotoğrafta. Erdoğan’ın kendi sağlığı için aldığı tedbirleri, milletimiz için, işçilerimiz için alabildiği zaman bu salgın biter” ifadelerini kullandı.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında video konferans aracılığıyla gerçekleştirildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, toplantı devam ederken açıklama yaptı.

Korona virüsü (Covid-19) nedeniyle ölenlere Allah’tan rahmet, hastalara şifa dileyen Faik Öztrak, salgın sürecinde dünyanın normalleşme stratejilerini uygulama aşamasına geldiğini, Türkiye’de de salgından çıkış stratejisinin ilk safhasına geçildiğini söyledi.

Salgının tam olarak kontrol altına alınamadığını belirten Öztrak, günlük vaka sayılarının azaldığını ancak yeni vakaların da gelmeye devam ettiğini ifade etti.

‘NORMALLEŞME STRATEJİSİ KAFA KARIŞTIRIYOR’

Henüz başarılı bir tedavi yöntemi veya aşı bulunamadığını hatırlatan Öztrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Saray hükümetinin açıkladığı normalleşme stratejisi kafaları karıştırıyor. Bugün, alışveriş merkezleri açılıyor. Yakın zamanda spor müsabakalarının da yeniden başlayacağı anlaşılıyor. Bilim Kurulu üyeleri, tüm bunlar hakkında endişelerini dile getiren açıklamalar yapıyorlar. Bu çelişkili kararların nerede, hangi gerekçelerle alındığını kamuoyu bilmiyor. Park, bahçe gibi açık alanlar açılmazken, TBMM kapalıyken, alışveriş merkezleri neden açılıyor? Biz hariç, dünyada birçok ülkenin meclisleri sosyal mesafeye uyarak, dijital platformları kullanarak çalışıyor.”

‘MAÇLARIN BAŞLAMASI İÇİN BASKI YAPAN KİM?’

Futbol maçlarının başlaması kararı nedeniyle futbolcuların tedirgin olduğunu söyleyen Öztrak, “Türkiye Futbol Federasyonu, ligleri başlatmak için kendi özgür iradesiyle nasıl karar alabiliyor? Kulüplerimiz tedirgin, futbolcularımız tedirgin ama anlaşılan birileri liglerin açılması için baskı yapıyor. Bu baskıyı yapan kim? Maçları veren yayıncı kuruluş mu, bahis şirketleri mi yoksa başka güç odakları mı?” diye konuştu.

Beşiktaş kulübünde bir futbolcu ve bir çalışanda virüs tespit edildiğini anımsatan Öztrak, “Peki, şimdi ne olacak? Bu koşullarda maçlar yeniden nasıl başlatılacak? Türkiye Futbol Federasyonu tüm bu soruların cevabını kamuoyuna mutlaka vermelidir” ifadelerini kullandı.

‘İKİNCİ DALGA SADECE TÜM FEDAKARLIKLARI RİSKE ATMAKLA KALMAYACAK’

Faik Öztrak, salgınla mücadele ikinci aşamanın, ilk aşamaya göre daha kritik olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

“İnsanlarımızın sağlığına kavuşmasını, biran evvel işine gücüne dönmesini ve salgın tehlikesinin tamamen bertaraf edilmesini herkesten çok istiyoruz. Bunun için mücadele ediyoruz. İkinci bir dalganın katlanılan tüm fedakarlıkları riske atmakla kalmayacağını, ekonomide duran çarkların dönmesini daha da geciktireceğini ve fırsatları kaçıracağımızı düşünüyoruz. Bunun can kaybının yanında nasıl bir gelir kaybına yol açabileceğini de görüyoruz. Parti olarak ‘sorumlu bir çıkış stratejisi’ uygulanmasını da bu nedenle ısrarla istiyoruz.”

‘BİLİM KURULU’NUN ÖNERİLERİ KAMUOYUYLA PAYLAŞILMALI’

Üniversite sınavı tarihinin iki kez değiştirilmesini eleştiren Öztrak, “gençlerin geleceğini etkileyecek keyfi gelgitlerin olduğunu, bu tarihlerin düzeltilmesini tüm aileler ve gençlerin beklediğini” belirtti.

Hükümete, herkese güven verecek, sorumlu bir çıkış stratejisi hazırlaması önerisinde bulunan Öztrak, “Bunun iki koşulu var. Bilimsel gerçeklere riayet ve karar alma sürecinde saydamlık. Her sektör, hatta her il için ayrı çıkış stratejileri hazırlayın. Bu stratejileri de mutlaka Bilim Kurulu’nun onayından geçirin. Bu arada Bilim Kurulu hükümete önerdiği veya alınmasını istediği tedbirleri kamuoyuyla mutlaka paylaşmalıdır. Bunları Bilim Kurulu sözcüsü açıklamalıdır” dedi.

‘COVİD-19 MESLEK HASTALIĞINA DÖNÜŞTÜ’

Öztrak, nisan ayında en az 103 emekçinin Covid-19 nedeniyle öldüğünü, virüsün çalışanlar için ölümcül bir meslek hastalığına dönüştüğünü vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapımı devam eden hastanelerde incelemede bulunurken çekilen fotoğrafını gösteren Öztrak, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Belli ki bu güvenlik şeritli tedbir Erdoğan’ın sağlığını korumak için alınmış. Erdoğan bilimsel gerçeklerle kendi sağlığını korurken, işçilerimizin sağlığı ise siyasi ve ekonomik gerekçelerle kaderine terk edilmiş. İnsanlarımız, ‘Bu salgın ne zaman bitecek?’ diye soruyor. Cevabı fotoğrafta. Erdoğan’ın kendi sağlığı için aldığı tedbirleri, milletimiz için, işçilerimiz için alabildiği zaman bu salgın biter.”

Faik Öztrak, ekonominin sağlığının da kaderine terk edildiğini, iki aydır kapalı olan 252 bin 690 işletmenin yeni sürece hazırlanması gerektiğini söyledi.

‘GERÇEK İŞSİZ SAYIMIZ İLK KEZ 9 MİLYONU AŞTI’

Şubat 2020 dönemine ilişkin iş gücü ve istihdam rakamlarını değerlendiren Öztrak, “Şubat ayı verileri korkunç bir tabloyu gözler önüne seriyor. İnsanlarımız iş gücü piyasasından hızla çekilmişler. Çalışma çağındaki insanlarımız iş gücü piyasasını terk etmiş. Yenileri de girmemiş. İş gücüne dahil olmayan nüfus, son bir yılda, 2 milyon 120 bin kişi artmış. Böyle bir rakamla daha önce hiç karşılaşmadık” şeklinde konuştu.

Resmi ve gerçek işsizlik rakamlarının farklı olduğunu belirten Faik Öztrak, “Bu, resmi işsizlik rakamları sanki düşmüş gibi gösteriyor ama diğer tarafta gerçek işsizlik rakamları da rekor kırıyor. İş gücü piyasasından çekilenleri, yetersiz ve eksik istihdam edilenleri, mevsimlik çalışanları da kapsayan gerçek işsiz sayımız tarihimizde ilk kez 9 milyonu aştı. Gerçek işsizlik oranı, yüzde 26,3 ile tüm zamanların rekorunu kırdı” ifadelerini kırdı.

Öztrak, “MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın ekonomi yönetimini övdü. Kemal Derviş yardakçıları sözüyle de muhalefeti hedef aldı. Değerlendirmeniz nedir?” sorusu üzerine, “Bu sözlere, atılan tweetlere baktığım zaman milletin sesine kulakları tıkayanlar, o sesi duymayanlar ile milletin ızdırabını görmeyenler birbirini ağırlıyor. Bizim önceliğimiz millet. Bu sözlere bir cevap vermeyi gerekli görmüyoruz. Milletimizin büyük sıkıntıları var” dedi.