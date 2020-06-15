CHP'li Öztrak: ''Teşekkür et, affını iste''

Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP’nin Merkez Yönetim Kurulu toplantısı bir basın toplantısı düzenledi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. Öztrak’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

* Tüm dünyada hükümetler vatandaşlarını paraya boğup gıcır gıcır çekler gönderirken bunlar milletimize IBAN numarası gönderdiler. Yetmedi, vatandaşın belediyelerimize yaptığı bağışlara da el koydular.

KAMU BANKALARI AKP’NİN ARPALIĞI OLDU

* Saray sosyetesinin biz bize yeteriz derken neyi kastettiklerini anlamaya başlıyoruz. Kendilerine yakın sanatçılara sanal konser verdirip gerçek para dağıttılar.

* Sonra da sen, ben, bizim oğlan arasında kamu bankalarının yönetim kurulu üyeliklerini pay ettiler. Kamu bankalarının yönetim kurulu AKP’nin arpalığı oldu.

HAMZA YERLİKAYA’NIN DÖRDÜNCÜ MAAŞA İHTİYACI MI VAR?

* Kamu bankasının yönetim kurulunda Hamza Yerlikaya ne yapacak? Doğruyu yanlışı nasıl gösterecek. Damadın talimatlarına nasıl itiraz edecek? Bakan yardımcısı maaşı, Cumhurbaşkanı başdanışmanı maaşı ve şeref aylığından sonra dördüncü bir maaşa Hamza Yerlikaya’nın ihtiyacı mı var?

* Hamza kardeşim seni banka yönetimine atayanlara teşekkür edip affını iste. Affını iste de herkes Mustafa Kemal Atatürk’ün sevdiği zeki, çevik ve ahlaklı sporcuyu bir defa daha görsün.

* RTÜK Başkanı el insaf kardeşim. Sen hizmet etmeye mi geldin, zengin olmaya mı geldin?

YANDAŞLARA 10 BİN LİRA, VATANDAŞA 858 LİRA



* Kısa çalışma ödeneği, zorla ücretsiz izin, işsizlik ödeneği kapsamında; kendi parası olan işsizlik fonundan, adam başına ortalama 858 lira para vermişsiniz. Ayda 858 lirayla bu insanlar evinin kirasını mı verecek yoksa faturalarını mı ödeyecek, kredi kartı borçlarını mı ödeyecek. Kendi yandaşlarına her biri 10 bin liradan az olmayan üçer dörder maaş… Bu hak mı hukuk mu adalet mi?

İŞÇİNİN KIDEM TAZMİNATINA GÖZ KOYDULAR

* Şimdi de şapkadan istihdam kanunu çıkarıyorlar. İşçinin kıdem tazminatına göz koyuyorlar. Bu dar günde işini kaybedene işsizlik fonundan bir asgari ücret dahi vermediler. Sonra salgını kendileri için fırsata çevirip işçinin kıdem tazminatına el koymaya çalışıyorlar.

FETÖ’YLE İŞBİRLİĞİNİ KABUL ETTİLER

* Saray’ın koltukta kalmak için istismar etmediği değer, etrafında harcamadığı kimse kalmadı. Parti yöneticileri iktidarda kalmak için FETÖ terör örgütüyle işbirliği yaptıklarını itiraf ettiler. Kendiniz dışındaki tüm kurumları, partiniz dahil itibarsızlaştırmaya çalışıyorsunuz.

KURALSIZ DENETİMSİZ PROJELER

* Bütçeyi bitirdiniz. Milletin son gümüşlerini cumhuriyetin mirasını rehin edip kurduğunuz damat kayınpeder yönetimine oturduğunuz varlık fonuyla kuralsız denetimsiz projeler götürmeye çalışıyorsunuz.

* Milletimiz bu kötü huylu uru, ilk seçim sandığında atacağını herhalde görüyorsunuz. Herhalde bütün telaşınız bundan kaynaklı.

MAFYATİK TROLLER İFŞA OLDU



* Uzunca bir süredir Saray’ın beslediği trollerin mafyatik yöntemlerle siyasetimizi nasıl kirlettiğini anlatıyorum. Troller itibar suikastıyla hedef göstererek Saray’a siyasi hamle zemini hazırlıyorlar. Şimdi bu mafyatik troller ifşa oldu. AKP’nin algı operasyonlarında kullandığı 7 bin 340 hesap twitter tarafından kapatıldı. Tepki AKP’den değil, Saray’ın propaganda memurundan geldi.

MAHİR ÜNAL ÖZÜR DİLEMELİ

* AKP’nin konuyla ilgili genel başkan yardımcısı da sanki partimizle ilgiliymiş gibi gösterdiği birtakım sahne mesajlar üzerinden onları kullanarak Saray’ın propaganda memuruna laf çakıyor. Kendi aralarındaki itişip kakışmalara bir şey diyeceğimiz yok. Ama Mahir Ünal partimizle ilgili montaj iftira görüntülerini kullanıyor. Mahir Ünal derhal partimizden özür dilemelidir.