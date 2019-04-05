CHP'li Öztrak'tan açıklama: ''İtirazlar iyi niyetli değildir''

Öztrak'ın açıklamasından öne çıkan kısımlar şu şekilde:

AK Parti'nin Büyükçekmece'de usulsüz seçmen iddiasıyla oradaki seçimleri iptal başvurusu haberi, ilginçtir. İşlerin nereye doğru gitmekte olduğunun göstergesidir. İl Seçim Kurulu böyle bir talebi uygun görmemektedir. Ama anlaşılan kafalarda böyle bir senaryo yavaş yavaş yazılmaya başlanmıştır. Geçersiz oylarla seçimi alamayacağını görenler şimdi seçimi iptal etme hamlelerine girişmektedirler. Hiç kimse kusura bakmasın. Bu yaşananlar sandıkta oy çalamayanların şimdi seçimi çalmaya niyetlendiklerini açık seçik ortaya koymaktadır.

Anlaşılan planlanmış bir senaryo seçimin ertesi gününden itibaren ortaya konulmuştur. Bu güne kadar ortaya konmayan, çıkarılmayan FETÖ'nün siyasi ayağı şimdi düğmeye basmıştır. Milletimizin haremi ismetine operasyon çekenler bu defa milletin iradesine musallat olmaya çalışmaktadır. Seçim sonuçları üzerinde şaibe yaratarak sonuçları itibarsızlaştırmak, diğer yandan YSK üzerinde baskıyı arttırmak amaçlanmaktadır. Biz bu senaryoları 7 Haziran, 1 Kasım seçimleri arasında yaşamıştık.

