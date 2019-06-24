CHP'li Öztrak'tan ''erken seçim'' açıklaması

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Türkiye gerçekten seçimlerden yorulmuştur. Milletimize verilen sözler vardır. Erken seçimi düşünmek yerine bu sözlerin yerine getirilmesine öncelik verilmelidir" diye konuştu.

Öztrak'ın açıklamasından satır başları şöyle;

Sandıkları boş bırakmayan her bir vatandaşımıza ve gönüllülerimize en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Sayın İmamoğlu bütün İstanbul'un başkanı olmuştur.

Bu seçimin kazananı İstanbul'un vicdanıdır.

Artık İstanbul'da da Türkiye'de de her şey çok güzel olacak!

Sayın basın mensupları bugün 24 Haziran 2018 seçimlerinin de 1. Yılı 24 Haziran seçimlerine girerken milletimize "Verin oyu bu kardeşinize her şeyi düzeltsin" denildi. Ama bir yılda ekonominin geldiği nokta ortada.

İstanbul seçimi artık geride kaldığına göre memleket yönetimini, aile şirket yönetimi ile karıştırma dönemi bitmiştir.

Genel Başkanımız krizden çıkmak için 13 maddeyi paylaştı. Yedi paket açıkladılar. Dengelendik, dengeleniyoruz dediler, kriz teğet geçecek sandılar ama yanıldılar. TL, dolar karşısında yüzde 18 değer kaybetti.

Seçim süreçlerinin bütçeye önemli yansımaları oldu. Bütçe açığı bu yıl üçe katlandı. Maliye politikasıyla ekonomiyi canlandırma olanakları ilk beș ayda tüketildi. Fatura her zaman olduğu gibi vatandașa çıktı. Mart ayında yüzde 10 olan ișsizlik oranı yüzde 14'e çıktı.

Artık seçim bitti. Yapay gündemleri bırakıp ekonomiye dönme zamanı geldi. Saray yönetimi artık silkelenip kendisine gelmeli.

Ekonomik ve Sosyal Konsey bir an önce toplanmalı. 5 yıllık kalkınma planı bir an önce yasalașmalı.

Vatandaş görevini yaptı. Şimdi görevini yapma sırası önce iktidarda. İnandırıcı olmayan laflarla kaybedecek vaktimiz yok. zamanı çok dikkatli kullanmak zorundayız herkes şapkasını önüne koymalı, yönetenler ekonomiyi bugün içinde bulunduğumuz yanlışları ne olduğunu samimiyetle tespit etmelidir.

Soru: Erken seçim gündeminizde var mı?

Biraz önce de söyledim Türkiye gerçekten seçimlerden yorulmuştur. Milletimize verilen sözler vardır. Erken seçimi düşünmek yerine bu sözlerin yerine getirilmesine öncelik verilmelidir. Gerçekten seçimsiz 4 yıl önemli bir fırsattır. Herkes kendi İşine odaklanmalıdır. Belediyeler belediye işlerine yoğunlaşmalı, hükümet de asıl işine yoğunlaşmaladır.