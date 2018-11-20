CHP'li Öztürk Yılmaz partisinden ihraç edildi

Öztürk Yılmaz CHP'den ihraç edildi. Öztürk Yılmaz kararın ardından yaptığı ilk açıklamada, "Disiplin Kurulu'nun kararı yargıdan dönecektir" dedi

CHP yönetiminin "Türkçe ezan" açıklamaları ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan sözleri nedeniyle iki kez "kesin ihraç" talebiyle disiplin kuruluna sevk ettiği Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz hakkındaki nihai karar verildi. CHP Grup Disiplin Kurulu, bugünkü toplantısında Yılmaz'ın parti grubundan ihracına karar verdi.

Yılmaz hakkındaki ihraç kararı, Siyasi Partiler Kanunu'na göre parti üyeliğini de etkileyecek. CHP Genel Merkezi, bu karara göre Yılmaz'ın CHP üyeliğini de düşürecek.

ÖZTÜRK YILMAZ'DAN İLK AÇIKLAMA

Kararın ardından TBMM'de konuşan Öztürk Yılmaz şunları söyledi:

Disiplin Kurulu'nun kararı yargıdan dönecektir.

Bu sürecin halkın derin vicdanında kabul görmeyeceğini söylemek isterim.

Yanlış yapanlara karşı sesimizi çıkarma mücadelesi devam edecektir.

Kimseye karşı gönül kırgınlığım ve sitemim yoktur.