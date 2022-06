CHP'li Seyit Torun'dan cumhurbaşkanlığı açıklaması: Aday aramaya gerek yok

Muhalefetin olası cumhurbaşkanı adayıyla ilgili tartışmalar sürerken, CHP'li Seyit Torun'dan dikkat çeken açıklama geldi.

Muhalefetin, 2023 seçimleri için aday belirleme süreci devam ederken, başta Kılıçdaroğlu olmak üzere bazı isimler ön plana çıkıyor. Bazı CHP'li isimler de yaptığı açıklamalarda Kılıçdaroğlu'nun aday olması gerektiğini belirtirken, bunlardan biri de Seyit Torun'dan geldi...

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, bir dizi ziyaret için Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi. Torun ve beraberindeki Muğla milletvekilleri Suat Özcan, Mürsel Alban, Burak Erbay, Süleyman Girgin, Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Antalya Milletvekili Cavit Arı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, CHP Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, ilk önce Bodrum Belediyesi'ni ziyaret etti. Ziyarette Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yapılan çalışmaları ve projeleri anlattı. Torun ve beraberindeki heyet, daha sonra CHP Bodrum İlçe Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi. Basına açık olarak yapılan toplantıda Torun, partisi CHP'ye katılan 2 yeni üyeye rozetlerini taktı.

"BİR AN ÖNCE SEÇİM YAPILMALI"

2023 seçimlerinin önemine değinen Torun, "Her sabah uyandığımızda yeni bir gündem ile Türkiye savruluyor ve her gün daha da kötüye gidiyoruz. Bunun tek bir çaresi var; bir an önce seçim yapmak. Bu ülkeye zarar veren ve 20 yıldır her alanda tahrip yapmış bu iktidar, sandıkta gönderilmeli. İçinde bulunduğumuz durumun tek çözümü; bu iktidarı değiştirmek. Bu iktidar, 20 yılda bizi tarımda yabancıya muhtaç etti. Bir tarım ülkesi olan Türkiye ithalatçı ülke konumuna geldi. En son ithal etmediğimiz bir şeker vardı, onu da ithal ettik. İhvancı dış politikadan dolayı sorun yaşamadığımız komşumuz yok. Okyanus ötesi ülkelerle bile kavgalıyız. Kendisi, 'Faiz sebep, enflasyon sonuç' dedi ve bir ekonomi teorimi ortaya attı. Bugün ekonomi artık öyle bir hale geldi ki; hiçbir müdahalenin faydası olmuyor. Her geçen gün döviz, faiz ve maliyet artıyor. Bu ülkede içtiğimiz sudan, yediğimiz ekmeğe kadar vergi veriyoruz. İlla bir gelir vergisi mükellefi olmaya gerek yok. Ödediğimiz vergiler nereye harcanıyor? Bize harcansa refahımızın artması lazım. Daha iyi koşullarda yaşamımız lazım. Refahımız artmadığına göre bu ülkede kim zenginleşiyor? 5'li çete, sarayın beslemeleri bu ülkede rantını yiyor. Londra'daki bir avuç faiz lobisi, bu ülkenin rantını yiyor. Vatandaşa gelince IBAN numarası gönderiyor" dedi.

"BU SEÇİM ÇOK ÖNEMLİ"

Her seçimin önemli olduğunu vurgulayan Torun, "Her seçim bizim için önemli dedik. Bu seçim gerçekten bizim için çok önemli. Onlara Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni tekrar onaylatma fırsatını verirsek sonra ne olacağını bilemeyiz. Böyle bir gücü eline geçirdikten sonra bize 3,5 yılda bunu yapanın, bu gücü tekrar ele geçirdiğinde ne yapacağını bilemeyiz. Bir saniye dahi boş vaktimizin olmaması lazım. Genel başkanımız, milletvekillerimiz, örgütümüzle hep beraber yollarda olmamız lazım. Kapı kapı dolaşıp, içinde bulunduğumuz durumu anlatıp çözüm yollarını da anlatmak zorundayız" diye konuştu.

FLAŞ SÖZLER: ADAY ARAMAYA GEREK YOK

6'lı masanın aday arayışlarının sürdüğünü aktaran Torun, "Adayımızı 6'lı masanın iradesiyle günü gelince açıklarız. Tayyip Erdoğan istedi diye, talep etti diye tuzağına düşmeyiz. Zamanı ve yeri gelince adayımız açıklanır. Bizim adayımız belli. Hep birlikte mücadele verdiğimiz bir süreç var. 6'lı masayı oluşturan, adalet yürüyüşü yapan, bütün farklı siyasi partileri bir araya getiren, demokrasi için her türlü bedeli ödemiş bir genel başkanımız var, aday aramaya gerek yok. Bu ülkeyi güçlendirilmiş demokratik parlamenter sisteme getirecek tek isim var; o da Kemal Kılıçdaroğlu. Elbette 6'lı masa bunun kararını verecek. Başkalarının bizi çekmek istediği yere girmeyelim" ifadelerini kullandı. (DHA)