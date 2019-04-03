CHP'li Şükrü Genç mazbatasını aldı; resmen yeniden Sarıyer Belediye Başkanı

31 Mart 2019 yerel seçimlerinden yüzde 55.97 oy oranıyla yeniden Sarıyer Belediye Başkanı seçilen Şükrü Genç, Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na giderek yoğun alkış ve tezahüratlar eşliğinde mazbatasını aldı. Ardından Sarıyer Merkez’de bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk bırakan Başkan Genç’i Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Sarıyer Belediyesi Meclis Üyeleri ve Sarıyerliler de yalnız bırakmadı. Başkan Genç, “Sizlerin güvenini, alın terini, emeğinizi ve yıllardır olan beklentinizi boşa çıkarmayacağımızı hep söylemiştik, yine söylüyoruz. Biz huzur memleketiyiz. Burada kimse kimseyi kutuplaştıramaz. Sarıyer insanını kimse bölemez. Bu toplum gelenekleriyle, verdiği bedellerle özeldir. Bu toplumu hiç kimsenin bölemeyeceğini, her şartta tek yumruk olarak ayağa kalkacağını herkes biliyor” dedi.

BU GÖREVİ HALK VERDİ

Sandıktan çıkan sonuca saygı duyulması gerektiğini ifade eden Başkan Genç, “Ekrem İmamoğlu sabah bir fotoğraf gösterdi. Dönemin belediye başkanı Nurettin Sözen seçimlerini kazananları aslanlar gibi tebrik ediyor. Bir taraftan görev demokratik olarak alınır, diğer tarafa verilir. Biz bugün de Ekrem İmamoğlu için aynı şeyi istiyoruz. Çünkü İstanbul halkı bu görevi Ekrem İmamoğlu’na vermiştir. Sandıkta verilen görevin masa başında alınmak istemesi doğru değildir. Şunu unutmamak lazım Türkiye demokrasi memleketidir. Seçimle gelenler, seçimle gidecekler. Bunun başka çaresi yok. Sizler artık İstanbul’u yönetemez duruma geldiniz. Bu insanlar sevgiye muhtaç, huzura muhtaç. Bu insanlar tanımadığı insanlarla da el ele yürümek istiyor, kin ve nefret istemiyor. Eğer bunu yapamıyorsanız bırakın biz yapalım. Biz bu konunun uzmanıyız” diye konuştu.

HALKIN VERDİĞİ YETKİYİ ÜSTÜN KILIN

Bugüne kadar Sarıyer’e yapılacak hizmetlerde İBB engeliyle karşılaştıklarına değinen Başkan Genç, “Burası başka memleketmiş gibi yaptırmadığınız ve yapmayı beceremediğiniz işleri bırakın biz yapalım. Halkımız buna alışkın. Biz gerekirse olanağımız olmasa bile elimize bir kazma kürek alır yaparız. Yeter ki bu halkın birlik ve beraberliği bozulmasın. Ben devletime ve devletimin kurumlarına güveniyorum. Burada yüksek seçim kurulunun görevini yapmasını bekliyoruz. Bırakın laf üretmeyi halkımızın verdiği yetkiyi en üstün kılın ve görevi alan kişiye verin” ifadelerini kullandı.

YETER Kİ İNSANLAR MUTLU OLSUN

On yıldır olduğu gibi yeni dönmede de insanı temel alan politikalarına devam edeceklerini belirten Şükrü Genç, “Kimseye kin gütmeyeceğiz, herkesin elinden tutacağız. Yapacak çok işimiz var. Hep yarını düşüneceğiz. Bize seçimin ötesinde yaşam lazım. İçinde bulunduğumuz ekonomik krizden çıkmak için çaba göstermek zorundayız. Birkaç gün sonra meclis açılacak. Eksikler tespit edilecek ve hiçbir parti ayırt etmeden yola çıkacağız. Bunu yapmaya hazırız. İnsanlar yeter ki mutlu olsun, huzurlu olsun, gönülleri bir olsun. Bu iş eninde sonunda Ekrem İmamoğlu lehine bitecek. Gelin el ele verelim yola çıkalım memleket bizi bekliyor. Bana bakan bu yüzleri gördükçe inanın umudum o kadar artıyor ki. Mesele sadece Sarıyer değil. Yıllardır beklentileri olanlara bu beklentilerini vermek zorundayız” dedi.