CHP’li Tanal koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Meclis Adalet Komisyonu'nda rahatsızlanan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal hastaneye kaldırıldı. Corona virüsü testi yapılan yapılan Tanal, Adalet Komisyonu'ndaki görüşmeler sırasındaki görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmış ve Sağlık Bakanı'na, ''Bu ortamda virüs bulaşma ihtimali nedir?'' diye sormuştu.



Çoklu baro düzenlemesi Meclis Adalet Komisyonu’nda görüşülmeye başladı. Görüşmelere bugün devam edilecek. Dünkü toplantı sırasında rahatsızlanan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal hastaneye kaldırıldı.

Tanal, komisyon görüşmeleri esnasında milletvekili arkadaşlarına, terlediğini ve boğazının ağrıdığını söyledi.

Bunun üzerine CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve bir grup milletvekili Tanal’ı corona virüsü testi yapılması için Meclis revirine götürdü.

Test yapılan Tanal, kontrolün ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşanan olay üzerine Tanal’ın komisyonda oturduğu koltuk dezenfekte edildi.

TOPLANTIYA ARA VERİLMİŞTİ

Vekiller, dün corona virüsüne karşı sosyal mesafe önlemlerinin alınmadığı salonda toplantı yapılmasına tepki göstermiş, yaşanan gerginliğin ardından toplantıya ara verilmişti.

BAKAN KOCA’YA BUNU SORMUŞTU

Tanal, sosyal mesafenin korunamadığı toplantının görüntülerini paylaşıp, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya, ”Bu ortamda virüs bulaşma ihtimali nedir?” diye sormuştu.