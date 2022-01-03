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CHP'li Tanju Özcan ve Alim Karaca için karar verildi

CHP'li Tanju Özcan ve Alim Karaca için karar verildi

CHP'de disipline sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya uyarı cezası verildi.

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, başörtülü bir kadına yönelik ifadeleri nedeniyle uyarı cezası istemiyle, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca da bir vatandaş ile yaptığı küfürlü telefon konuşması nedeniyle yine uyarı cezası istemiyle YDK'ya sevk edildi.

DOSYALARDAKİ EKSİK NEDENİYLE BUGÜNE ERTELENMİŞTİ

CHP YDK, Özcan ve Karaca'nın dosyalarını görüşmek üzere genel merkezde toplanmış, 3 saat süren toplantıda iki dosyada da eksiklikler olduğu tespit edilmişti. Özcan ve Karaca hakkında verilecek karar, dosyalardaki eksiklikler nedeniyle bugüne ertelenmişti.

KARAR VERİLDİ

CHP Disiplin Kurulu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya uyarı cezası verdi.

ÖZCAN KENDİNİ BÖYLE SAVUNMUŞTU

Kurulun ardından soruları yanıtlayan Özcan, "Sosyal medya programında bana yakışmayan bir gaf yaptım. Hakkımda linç kampanyası başlatıldı. Burada üzüldüğüm MYK’mız sanal linç kampanyasının etkisiyle beni disipline sevk etti. Yoksa ben o gaftan dolayı bugün burada olmadığımı biliyorum. Çizgimde herhangi bir değişiklik olmayacağını paylaştım. Ben Atatürk milliyetçisiyim, Türk milliyetçisiyim. Bu ülkenin bekasıyla ilgili gördüğüm tehlikeleri bundan sonra da kamuoyuyla paylaşmaktan geri adım atmayacağımı tekrarlamış oldum." ifadelerini kullanmıştı.

Etiketler chp tanju özcan alim karaca
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