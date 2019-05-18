CHP'li Tekin: ''8 kişiye 1 kiralık araç düşüyor''

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin borca batırıldığını açıkladı. Tekin, "Her 8 kişiye 1 kiralık araç düşüyor. Bu seçim neden iptal edildi? Hala soran var mı?" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin borca batırıldığını açıkladı. Tekin, "Her 8 kişiye 1 kiralık araç düşüyor. Bu seçim neden iptal edildi? Hala soran var mı?" dedi. Tekin İBB CHP Grup Sözcüsü Tarık BalyalıRnın sözlerini de anımsattı; "kiralık araçlarımızı ihtiyaca göre düzenlesek bile yılda en az 70-80 milyon TL civarında bir kaynak açığa çıkartırız”

Gürsel Tekin, twitter hesabındanyaptığı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin borcunun tam 27 milyar TL olduğunu açladı. Belediyenin batık olduğunu ifade eden CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, "Çünkü Belediye'yi adeta arpalık olarak kullandılar. Belediye'de tam 1717 kiralık araç var. Her 8 kişiye 1 kiralık araç düşüyor. Bu seçim neden iptal edildi? Hala soran var mı?" dedi.

Tekin açıklamasının devamında şunları ifade etti;

"Belediye'de yönetici sayısı 643 Kiralık araç sayısı 1717 Her yöneticiye 1 makam aracı versen geriye 1074 araç kalıyor. Parasını milletin ödediği bu araçlar nerede? Kişilerde, gruplarda, zümrelerde, derneklerde, vakıflarda. Milli iradeye darbenin esas nedeni işte bu saltanat!

Bakın İBB CHP Grup Sözcüsü Sn. Tarık Balyalı ne diyor? "Sadece kiralık araçlarımızı ihtiyaca göre düzenlesek bile yılda en az 70-80 milyon TL civarında bir kaynak açığa çıkartırız” Bu milletin parası. Sahip çıkacağız. #HerŞeyÇokGüzelOlacak