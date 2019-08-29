CHP'li Tekin: ''AK Parti faturayı milletten kesiyor''

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin verdiği röportajda ülkenin yaşadığı sorunları özetlerken hükümete çok sert eleştirilerde bulundu.

Gürsel Tekin, "Hepimiz aynı gemideyiz diyorlar ama kaptan ortada yok" derken Türkiye'nin ekonomik darboğazda can çekiştiğine vurgu yaptı.

İşte o ses getiren röportaj;

Ekonomik sorunlar psikolojik sorunlara döndü. Cinnet ve intihar vakaları her gün artıyor. Bu sorunlar nasıl çözülmeli?

Açıkça söylüyorum AK Parti’nin bugün ekonomideki sorunları çözmek için ne bir planı var, ne bir fikri var ne de bir projesi var. AK Parti ekonomik sorunlar karşısında çaresiz, teslim olmuş. Hepimiz aynı gemideyiz diyorlar ya. Fırtına kopuyor ama kaptan ne yapacağını bilemiyor. Gemi sürükleniyor. Bunu herkesin çok iyi bilmesi lazım. Erdoğan ve çevresindeki ekonomi ekibinin ne yapacakları konusunda hiçbir fikri yok. Adeta bir ilkokul öğrencisi kadar biçareler. Merkezi yönetim gelirleri içindeki vergi payı yüzde 76’ya düştü. Kalan yüzde 24 ne? Borçlanma. Şimdi bunu nasıl anlamak gerekir? İki türlü açıklayayım. Vergi gelirleri düşüyor. Vergiyi nereden alırsınız? Millet çalışacak, üretecek, katma değer yaratacak, siz de oradan vergi alacaksınız. Yani ne oluyor? Artık vergi ödeyecek kişi azalıyor ya da ödedikleri vergi azalıyor. O ne demek? Millet ya iflas ediyor ya zar zor geçiniyor demek. Açığı neyle kapatacaksın? İki seçenek var. Ya israf ve yolsuzluk musluklarını keseceksin. Tasarruf edeceksin. Ya da daha fazla borçlanacaksın. Gelecekten çalacaksın. Ne yapıyorlar? Her gün daha fazla, daha kısa vade ve daha yüksek faizle borçlanıyorlar. Ne oluyor? Türkiye’nin ödediği faiz artıyor, yatırım azalıyor. İşte AK Parti’nin ekonomideki sorunlara çözümü bu. Borçlanma, faiz artışı ve yüksek enflasyon. Bu döngü devam ettikçe de millet iflas ediyor. AK Parti kendi başarısızlığının faturasını milletten kesiyor.

AK Parti ekonomideki sorunları nasıl çözeceğini bilmiyor diyorsunuz. Tayyip Erdoğan ise “faizle mücadele edeceğiz” diyor. Merkez Bankası Başkanı’nı da bu sebeple değiştirdi. Ne düşünüyorsunuz?

Tayyip Erdoğan kuantum fiziğinden ne kadar anlıyorsa, ekonomiden de o kadar anlıyor. Bugün faizlerin yükselmesinin nedeni Merkez Bankası başkanı değil. Tayyip Erdoğan. Bütçe dengesi ortada. Cari giderleri karşılamak için ya kaynak yaratacaksınız –onu beceremiyorlar, ya tasarruf yapacaksınız ya da borçlanacaksınız. Tayyip Erdoğan tasarrufa karşı. İnşaat sektörü yüzde 2 daraldı. Kapanan inşaat firması sayısı yüzde 23 arttı. Konut satışları düşüyor. Sadece Temmuz ayında konut sektörü bir önceki yıla göre yüzde 17 daraldı. Haziran ayında Sanayi üretimi geçen yıla göre yüzde 3.9 düşük çıktı. Perakende sektörü daralıyor. İyi giden tek bir sektör yok. Tayyip Erdoğan ne yapıyor? Yazlık, kışlık saray yapıyor. Giderler aynen devam ediyor. Bu giderleri karşılamak için ne yapıyorlar? Borçlanıyorlar. Borçlandıkça da faiz artıyor. Bu kadar basit. Türkiye’de faizlerin tek sebebi sürekli siyasi kriz üreten, israftan vazgeçmeyen Tayyip Erdoğan’dır. Faiz lobisi altın madalya takacak birini arasa Tayyip Erdoğan’dan iyisini bulamaz.