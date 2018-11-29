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  4. 29 Kasım 2018 18:54

CHP'li Tekin Bingöl Bakan Selçuk'a FETÖ'cü rektörleri sordu

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, Sayıştay tarafından Ankara Gazi Üniversitesi’ne ilişkin hazırlanan raporu Meclis gündemine taşıdı.

CHP'li Tekin Bingöl Bakan Selçuk'a FETÖ'cü rektörleri sordu
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2015 yılında dönemin rektörü Süleyman Büyükberber’in idarenin taraf olmasını gerektirmeyen şahsi konularda kendi talimatıyla üniversite adına dava açıldığını ve bu davaların kaybedilmesi neticesinde toplam 94 bin TL’nin kaybedildiğini vurgulayan CHP’li Bingöl, Büyükberber’in üniversiteyi zarara uğrattığını ve rücu işlemi yapılması gerektiğini belirtti. 

Tekin Bingöl, hazırlanan raporu Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a sordu. CHP'li Bingöl, 2017 yılında 62 bin 929,11 TL vekalet ücreti ödendiğinin tespit edildiğini ve yine Sayıştay raporunda 2013-2016 yıllarını kapsayan dönemde açılan 8 davanın üçünün 2017 yılında idare aleyhine sonuçlanarak toplam 94 bin 232,37 TL ödendiğinin tespit edildiğini ifade etti.

Sayıştay raporunda, “Bu şekilde yöneticilerin şahsına yönelik davalarda Üniversite tüzel kişiliği adına dava açılması mümkün değildir. Ayrıca bu nedenle ortaya çıkan kamu zararı için bu zarara neden olanlara rücu davası açılması gerekmektedir” ifadesinin kullanıldığını vurgulayan CHP’li Bingöl, Bakan’a şu soruları yöneltti:

- Sayıştay raporuna da yansıyan 62 bin 929,11 TL’lik kamu zararı, eski rektöre rücu edilmiş midir? Edildiyse tahsil edilmiş midir? Edilmediyse, edilmeme gerekçesi nedir?

- Süleyman Büyükberber 2012 rektörlük seçimlerini 5’inci sırada tamamlamasına karşın YÖK tarafından Cumhurbaşkanlığı’na 3’üncü sırada bildirilmiş, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından rektörlüğe atanan Süleyman Büyükberber dönemine ilişkin idari bir soruşturma yürütülmüş müdür? Büyükberber döneminde başka kamu zararı tespit edilmiş midir?

- FETÖ ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle akademiden uzaklaştırılan rektörlerin dönemlerine ilişkin idari bir soruşturma yürütülmüş müdür? Bu yıllarda yaşanan usulsüzlükler ve tespit edilen kamu zararları nedir?

- Yapılan işlerde yapılan bazı harcamalarda harcama sürecine uyulmaması nedeniyle açılan alacak davalarının bir bölümünün idare aleyhine sonuçlandığı görülmektedir. Bu davalarda Sayıştay’ın bulgusu doğrultusunda bu hatalara neden olan personel tespit edilmiş midir? Edildiyse, yapılan bu ödemeler hatası bulunan kişi ya da kişilere rücu edilmiş midir? Edilmediyse, neden edilmemiştir?

2015 yılında dönemin rektörü Süleyman Büyükberber’in idarenin taraf olmasını gerektirmeyen şahsi konularda kendi talimatıyla üniversite adına dava açıldığını ve bu davaların kaybedilmesi neticesinde toplam 94 bin TL’nin kaybedildiğini vurgulayan CHP’li Bingöl, Büyükberber’in üniversiteyi zarara uğrattığını ve rücu işlemi yapılması gerektiğini belirtti.

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