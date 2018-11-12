CHP'li Tekin: ''Vergilerin hesabını sormak için karşınızdayım''

Sayıştay raporlarında ortaya çıkan bulguların, güveni kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma, zimmet, dolandırıcılık gibi birçok ciddi suça ilişkin şüphelere işaret ettiği belirten Tekin, “İBB ve İSKİ kamu kaynakları açıkça yağmalanmaktadır. Sülün Osman Galata köprüsünü satmaya kalktı, bunlar Sülün Osman’ı da geçtiler, adamlar Sayıştay’ı dolandırmaya kalkmış." dedi.

Konuya ilişkin basın açıklaması yapan Tekin şunları söyledi:

Sayıştay açıkladığı raporlarla çok önemli gerçekleri ortaya koydu. Sayıştay Başkan yardımcısı da bu gerçekleri açıklamanın acı bedelini ödedi. Basın da bu gerçeklere eldeki şartlar oranında yer verdi. Onlar da görevlerini yaptılar. Bu dakikadan sonra görev siyasete ve yargıya düşüyor. Sadece İstanbul’da toplam 753 milyon lira yolsuzluk var.

Bugün bir asgari ücretlinin brüt maaşı 2029 lira. Ödediği doğrudan ve dolaylı vergiler toplamı 849 lira. Yani asgari ücretli 100 lirasının 58 lirasını ailesine harcıyor. Çoluğu, çocuğu buradan geçiniyor. 42 lirasını da vergi olarak veriyor.

Bu verginin hesabını sormak da hepimizin boynunun borcudur. Bugün karşınıza bu görevi yerine getirmek için çıktım.

İSKİ İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin en büyük iştiraklerinden bir tanesi. İSKİ geçen sene 599 milyon lira zarar etmiş bir kurum. İstanbul’da su 5 lira 27 kuruştan satılıyor, İzmir’de 3 lira 21 kuruştan satılıyor. İSKİ’nin bu fiyat farkına rağmen zarar etmesi başlı başına bir olay. İSKİ’nin tam 6 milyon 300 bin abonesi var. Şimdi bütün abonelerin dikkatine şu belgeyi sunuyorum.

Belgenin adı ne? İSKİ Genel Müdürlüğü 2018 Su Birim Fiyatı.

Konut kullanımı:

Ocak: 4 lira 37 kuruş.

Şubat: 4 lira 41 kuruş.

Mart: 4 lira 45 kuruş.

Nisan: 4 lira 49 kuruş.

Mayıs: 4 lira 57 kuruş.

Haziran: 4 lira 64 kuruş.

Hep böyle artarak devam ediyor.

Geldik Kasım ayına. 5 lira 27 kuruş. Ocak dönemine göre zam yüzde 20.

Gariban fırıncılara zabıta göndermeyi biliyorsunuz.

Fahiş zam yapan İSKİ’ye niye zabıta göndermiyorsunuz?

İSKİ suyu dolarla mı alıyor da bu zamla satıyor?

Burada fırsatçılığın daniskasını İSKİ yapıyor. Bu zamlar nasıl gerçekleşiyor? “Tam Otomatik Vurgun Yöntemi”yle gerçekleşiyor. 6 milyon 300 bin aboneye bu sistemle zam üstüne zam biniyor.

Normalde ne yapılması lazım? 2560 sayılı kanun açık. Mayıs ve Kasım aylarında, gelecekler. Maliyeti gösterecekler. Karı ekleyecekler. Toplam bedel çıkacak. Bu da Belediye Meclisi’nde onaylanacak. Bunlar ne yapıyorlar? Yönetmeliğe bir hüküm koyuyorlar. Tam otomatik vurgun yöntemini getiriyorlar. Enflasyon oranında aylık artışla fiyat belirliyorlar. Yani 6 milyon 300 bin vatandaşa tokat otomatiğe bağlanmış. İSKİ’nin maliyeti artsın artmasın, enflasyon neyse o oranda zammı koyuyor. Şimdi düşünün buğday üreten otomatik zam yapıyor mu? Elbise üreten her ay otomatik zam yapıyor mu? Bakkal peynire otomatik zam yapıyor mu? Yapmıyor. Çünkü hiçbirinde böyle bir vurgun yöntemi yok. Bu sadece İSKİ’de var.

Peki bu uygulamanın yasal dayanağı var mı? Bu yetkinin yasal dayanağı yok. 2560 sayılı kanuna açıkça aykırı. Sayıştay da bunu söylüyor. Yani bunlar hukuka aykırı şekilde, vatandaşın parasını iç ediyorlar. Şimdi 6 milyon 300 bin aboneye ben buradan sesleniyorum. Hızla mahkemelere başvuracağız. Bu usulsüz tahsilatın önüne geçeceğiz. Vatandaştan fazla alınan paraları da tahsil edeceğiz. İSKİ tazminatları ödeyecek, bunda sorumluluğu olanlar da bunun bedelini ödeyecekler.

İSKİ KANUN, NİZAM, HUKUK, CUMHURBAŞKANI TANIMIYOR

İş burada bitmiyor. Şimdi ki konumuz daha derin. İSKİ tarife rejiminde hukuka aykırı değişiklik yapıyor. Özel grup diye bir şey yaratıyor. Bedava su verilecek yerler ve kişiler tanımlıyor. Buna hakkı var mı? Buna da hakkı yok. 4736 sayılı kanun açık.

İndirim yapamaz. Bu yetki bugün Cumhurbaşkanı’nın yetkisi. Bunlar diyor ki biz hukuk, kanun, nizam, Cumhurbaşkanı filan hiçbir şey tanımayız. Mevzuata aykırı olarak bazı kişi ve kurumlara indirimli veya ücretsiz hizmet sunmuşlar. İSKİ Genel Kurulu istediğine bedava su veriyor. Ben soruyorum. Bu indirimden kim yararlandı? FETÖcüler mi yararlandı? FETÖ ile bağlantılı kişi ve kurumlara ne kadar kıyak yaptınız? Hepsini açıklayın.

SÜLÜN OSMAN İLE İSKİ YARIŞIYOR

Bu da yetmiyor. Sülün Osman ile İSKİ’nin yarıştığı yere geliyoruz. Bu yönetmeliğin geçmesi için Sayıştay’dan olur alması lazım. Sayıştay olur vermiş mi? Vermemiş. Sayıştay’ın raporunda açıkça bu düzenlemenin hukuka aykırı olduğu ve Sayıştay’ın bu düzenlemeye olur vermediği yazıyor. Ne diyor Sayıştay?

“…2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’da su satışı ve kullanılmış suların uzaklaştırılmasına ilişkin tarifeleri yapma yetkisi İSKİ Genel Kuruluna verilmiş ise de Genel Kurulun herhangi bir kişi veya kuruma indirimli veya ücretsiz tarife belirleyebileceğine ilişkin bir hükme yer verilmemiştir.” 4736 sayılı Kanun veya bu Kanun uyarınca çıkarılan Bakanlar Kurulu kararı olmadan herhangi bir kişi veya kuruma indirimli veya ücretsiz hizmet sunulamayacağı açık bir şekilde belirtilmiştir.”

10 Ocak 2018 tarihinde Sayıştay 1564 / 2 kararıyla bu yönetmeliğe olur vermediğini açıklamış.

Şimdi bakın yönetmeliğin 57’inci maddesine. Aynen şöyle yazıyor. “Sayıştay’ın görüşü alınan bu yönetmelik ilanı tarihinde yürürlüğe girer.” Sayıştay olur vermiş mi? Vermemiş. Sayıştay olur vermeden olmuş gibi göstererek yönetmelik değiştirmişler. Sülün Osman Galata köprüsünü satmaya kalktı, bunlar Sülün Osman’ı da geçtiler, adamlar Sayıştay’ı dolandırmaya kalkmış.

İSKİ’de oturmuşlar, 6 milyon 300 bin aboneyi Tam otomatik vurgun yöntemiyle vurmuşlar. Yetmemiş. Belli kişilere ve kurumlara bedava su vermişler. Yetmemiş. Bir de Cumhurbaşkanı’nın yetkisini gasp etmişler. Yetmemiş. Sayıştay’ı da dolandırmaya soyunmuşlar. Şimdi ben buradan söylüyorum. Bu İSKİcilere hadlerini bildirmek yargının da siyasetin temel görevidir.

Vatandaşı tokatlamaya kalkan, bundan sonra gereken cezayı yiyecek oturacak. Bundan sonra üç beş adam değil, 18 milyon İstanbullu kazanacak.





