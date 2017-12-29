CHP'li Tezcan: ''Murat Hazinedar'a kumpas kurdular''

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’nin görevden alınmasının ardından diğer belediyelere de müfettiş gönderilmiş ve bazı belediyelere operasyon yapılacağı iddiası ortaya atılmıştı. Bu belediyelerden biri de Beşiktaş Belediyesi’ydi. Bugün ortaya bomba bir iddia atıldı, önce Başkan Hazinedar’ın görevden alınacağı söylentileri yayıldı, ardından gelen resmi evrak ortalığı karıştırdı. Basın toplantısı düzenleyen parti sözcüsü Bülent Tezcan ‘’Beşiktaş Belediye Başkanımıza görevden almak için kumpas hazırlıyorlar’’ dedi.

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan’ın bugün düzenlediği basın toplantısındaki gündeminde CHP’li Beşiktaş Belediyesi’ne yönelik operasyon iddiası vardı. İçişleri Bakanlığı’ndan İstanbul Valiliği’ne giden bir resmi evrağa gündeme getiren Tezcan, ‘’Bakanlık Başkanımızı görevden almak için somut hiçbir delil bulamamış, bunun üzerine İstanbul Valiliği’ne yazı göndererek görevden uzaklaştırılması için kumpas kurmak istemiştir’’ dedi.

Tezcan’nın açıklamaları şöyle:

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANI’NA KUMPAS HAZIRLIĞINDA

15 yıl önce sevgiyle geldiğiniz iktidarda korkutarak kalamazsınız. Bir başkan konu bir başka kumpas. Bu iktidar kumpas hastalığına yakalanmış bir iktidardır. FETÖ ile kumpaslar kurmuşlardır. FETÖ ile yolları ayrıldı.

Bu iktidar kumpas hastalığına yakalanmış bir iktidardır. Daha önce FETÖ ile kumpaslar kurmuşlardır. Şimdi cambazın biri ipten düşmüştür öbür cambaz kumpaslarına devam etmektedir.

Şimdi de Beşiktaş Belediye başkanımız Murat Hazinedar’a kumpas kurmaya çalışıyorlar. Belediye Başkanlarımıza yönelik hesaplarını biliyoruz. Bu kirli kumpasın belgesi çıktı. İçişleri Bakanlığı 24.11.207 tarihinde İstanbul Valiliği’ne bir yazı yazılıyor. Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ı görevden alacağız bununla ilgili soruşturma ve kovuşturma varsa bize bildirin diyor. Valilik, Bakanlığa cevap yazmış ama bu cevap bakanlığı tatmin etmemiş çünkü İstanbul Valiliği, İçişleri Bakanlığı’nın ihtiyaç duyduğu soruşturma ve kovuşturmaları tespit edememiş.

Yani o İçişleri Bakanlığı görevden alma kararını vermiş, bahane arıyor. Valiliğe gerekçe bul diyor. Kumpas arayışında. İçişleri Bakanlığı Murat Hazinedar’ı görevden almak için kumpas kurarken suç üstü yakalanmıştır. Bu tip kumpaslara pabuç bırakmayacağız. Bizim belediye başkanlarımızın veremeyeceği hiçbir hesap yoktur