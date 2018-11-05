CHP'li Tezcan'dan ittifak açıklaması

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, yerel seçimlerde İYİ Parti ile ittifak iddialarına sosyal medyadan yanıt verdi.



Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tezcan, CHP ve İYİ Parti arasında Mersin ve Ankara’da ittifak yapılacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Tezcan paylaşımında, “Cumartesi gününden bu yana bazı basın yayın organlarında adımdan da bahsedilerek, CHP ve İYİ Parti arasında Ankara ve Mersin adayları için görüşme yapılıp mutabakata varıldığına ilişkin haberlerin gerçekle ilgisi yoktur.” diye ifadelerde bulundu.