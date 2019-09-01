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  4. 01 Eylül 2019 09:33

CHP'li Tezcan'dan MHP'li Yalçın'a çok sert yanıt !

Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın Ali Galip benzetmesine yanıt verdi.

CHP'li Tezcan'dan MHP'li Yalçın'a çok sert yanıt !
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Kılıçdaroğlu'nun yapacağı Sivas ziyaretine dair "Kılıçdaroğlu; Sivas’ı basmak, millî iradenin sesini susturmak isteyen Ali Galip’le aynı kafadadır. Kılıçdaroğlu, ne kadar da riyakârdır. Şüphe yok ki aynı ikiyüzlülük, bu yılki 4 Eylül’de de büyük bir pişkinlikle sergilenecektir" ifadelerini kullanmıştı.

Yalçın'a yanıt CHP'li Tezcan'dan geldi.

Tezcan, MHP'li Yalçın'ın Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı ve Recep Tayyip Erdoğan'ın sarayının 'kapıkulu' olduğunu ifade etti.

Tezcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Saray uşaklığı keşke Ali Galip’le sınırlı kalsaydı! Semih Yalçın, Uşak Ali Galip’le bir paralellik arıyorsa bize değil; “Lozan hezimettir...her türlü milliyetçiliği ayaklar altına aldık...BOP Eşbaşkanıyım” diyen Erdoğan’ın Saray’ına kapıkulu olmuş kendi siyasetlerine bakmalıdır" dedi.

chp , mhp , semih yalçın
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