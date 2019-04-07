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  4. 07 Nisan 2019 17:43

CHP'li Tezcan'dan seçimle ilgili bomba iddia

CHP'li Bülent Tezcan, geçersiz oyların sayımı devam ederken ilginç bir iddiada bulundu.

CHP'li Tezcan'dan seçimle ilgili bomba iddia
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Halk TV'de açıklamalarda bulunan CHP'li Bülent Tezcan, "Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı devrede. Seçim Kurulu'ndaki seçmen listelerini topluyorlar, evlere giriyorlar" diye konuştu.

Halk TV'de açıklamalarda bulunan CHP'li Bülent Tezcan,"Önemli olan yasalara uygun incelenmesidir. YSK, temsilciler usulsüzlük varsa tutanak tutar. Eğer mantıklı ise torbalar açılır.

Bu seçimde de bazı yerlerde verdiği kararlar doğru. Delilsiz sayamam dediği yerler var. İstanbul için ayrı bir uygulama yapıyor.Yargı eliyle bir tuzağın parçası olunuyor. Sayıyorlar, sayıyorlar tamamlayamıyorlar. Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı devrede. Seçim Kurulu'ndaki seçmen listelerini topluyorlar, evlere giriyorlar" diye konuştu.

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