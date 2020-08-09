CHP'li Toprak: Dört tekerin enerjisi hayatımızı değiştirebilir''

CHP İstanbul Milletvekili ve Parti Meclisi (PM) üyesi Erdoğan Toprak, Türkiye'nin gündelik kısır tartışma, çekişme ve polemiklerle enerjisini tüketmek yerine yeni fikirlere, buluşlara gereksinmesi olduğunu belirterek 4 tekerin dönmesiyle ortaya çıkabilecek temiz enerji önerisini gündeme getirdi.

CHP'li Toprak yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi:

"Eğer mühendis olsaydım, yaşayan, hareket halindeki her şeyin, her varlığın gerçekte enerji yüklü olduğu gerçeğinden hareketle, bize emanet edilen dünyayı, doğayı, paylaştığımız diğer canlıları da gözeterek araba tekerleklerinin dönmesinden enerji üretme üzerine çalışırdım. Böyle bir çaba yakıt ihtiyacını ve dolayısıyla karbondioksit (Co2) emisyonu salınımını esaslı şekilde azaltabilir. Çılgın gelebilir ancak imkansız değil. Zaten tüm icatlar çılgın düşüncelerden, arayışlardan doğmadı mı?

İklim değişikliği konusunda insanlığın ve ona hayat veren doğanın karşı karşıya olduğu büyük sorunlardan biri aşırı karbondioksit (Co2) emisyonu salınımı. Bu emisyonun yaklaşık üçte biri de taşıtlardan kaynaklanıyor.

Böyle bir 'hayalimi' neden paylaştım? Çünkü her gün 'kısır döngü', ülkemizi bir adım dahi ileri taşımayan konular yerine, katma değerli üretimin, AR-GE'nin ve özellikle ÇEVRE konularının konuşulmasını dilerim. 21. Yüzyılda teknolojiyi-çevreyi ve doğayı 'koruyan' ülkelerle, teknolojiyi-çevreyi ve doğayı 'tüketen' ülkeler arasındaki uçurum daha da açılacaktır. Türkiye şu an bu yarışın tamamen dışında, 4. Sanayi Devrimini ıskalamak üzeredir.

Özellikle yerli-milli otomobili konuştuğumuz, üretim tesislerinin temelini attığımız şu günlerde, bizim olan, bizim aklımızdan üreyen bir şeyle ortaya çıkmak, tüm insanlığa ve doğaya kalıcı bir katkı sunmak daha doğru ve gerçekçi olmaz mı? Kendi mühendislerimizin, dönen 4 tekerin kendi enerjisini üretip depolamasıyla yürüyen yerli otomobil teknolojisini üretmesine kafa yorsak, yerli parayla o akılları finanse etsek?

Bir bisiklet arka tekerine takılan dinamoyu döndürerek temiz ve sessiz enerji üretiyorsa, rüzgâr güllerinden esinlenen rüzgâr santralları, akan dere suları türbinleri, dinamoları çevirerek, yakan güneş panelleri doldurarak temiz enerjiyle hayatımızı daha yaşanır kılıyorsa, deposuna fosil yakıt doldurup havaya egzoz salan ya da şarj edilmeye muhtaç pille yürüyen otomobilin boşa dönen 4 tekerinden enerji üreterek bir aracı yürütmek neden olmasın? Sessiz, temiz, doğayı ve tüm canlıları koruyacak, hepimize daha yaşanır bir hayat sunabilecek böylesi arayışlarla hayatı, zamanı, anlamlı ve değerli kılmak mümkün.

Her gün, her an hayatımızı, sevdiklerimizi tehdit eden Korona gerçeğiyle yüz yüze iken, milyonlarca aracın 4 tekerinin asfaltta, toprakta dönerek yaratacağı enerji belki de kurtuluşumuz olacak!"