CHP'li Torun: ''İstanbul'un rantını bırakmak istemiyorlar''

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, yerel yönetimlerle ilgili yapılacak yasal değişikliklerin kapsamlı olması ve ortak akılla yapılması gerektiğini ifade etti. Yerel yönetimlerle ilgili kamuoyuna yansıyan taslağa tepki gösteren Torun, “Cumhurbaşkanının görevi Boğaz'daki arsayı, parseli, büfeyi takip etmek mi? Anlaşılan İstanbul'un rantını hiçbir şekilde bırakmak istemiyor” diye konuştu.



CHP’li Torun, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısına, son günlerde yerel yönetimlerle ilgili gündeme gelen yasa taslaklarını olumlu bulmadıklarını ifade etti. Sarayın yerel yönetimler üzerinde bir vesayet kurmaya çalıştığını söyleyen Torun, yerel seçimlerde belediye başkanları ve belediye meclislerinin seçildiğini belirterek, şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanının görevi Boğaz'daki arsayı, parseli, büfeyi takip etmek mi? Anlaşılan İstanbul'un rantını hiçbir şekilde bırakmak istemiyor. Halbuki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız İmamoğlu göreve geldikten sonra her yerde yeşil alanları artırmaya, geçmişte alınan kararları değiştirerek, yapılaşma izni verilen yerleri tekrar yeşil alana dönüştürmeye çaba harcıyor. Görüyoruz ki İstanbul'un rantını İmamoğlu, halka vermeye çalışırken, geçmiş alışkanlıklar Cumhurbaşkanı tarafından devam ettirilerek, yine bu rantı belli çevrelere, kesimlere vermek için yetkileri kendinde toplamaya çalışıyor. Bunu kabul etmemiz mümkün değil.”

Belediye başkanının çalışacağı bürokratı kendisinin ataması gerektiğini söyleyen Torun, “Anlaşılan yerel seçimin başarısızlığı AK Parti tarafından hala hazmedilememiş, millet iradesi hala kabul edilememiş ki, belediye başkanları ve belediyelerin yetkileri kısıtlanarak, sarayda toplanarak yeni bir anlayış ortaya konuyor” dedi.

‘ORTAK AKILLA YASA YAPALIM’

Kapsamlı bir yasal değişiklik yapılması gerektiğine işaret eden Torun, “Ortak akılla, diyalogla süreci yönetelim. Kapsamlı, sorunları çözen, hem belediye başkanlarının hem de yerel anlamda vatandaşımızın daha iyi hizmet almasını sağlayacak yasayı çıkaralım” diye konuştu. Torun bu konuda AKP ve diğer partilerle çalışma hazır olduklarını da ifade etti.