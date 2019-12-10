CHP'li Tur Yıldız Biçer hakkında karar !

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik Çubuk’ta yaşanan linç girişimi sonrası Twitter hesabından “Sivasta otel önünde bekleyenlerle Çubukta ev önünde bekleyenler aynı kandandır. #KemalKılıçdaroğluyalnızdeğildir” paylaşımı yaptığı için “Halkı kin ve Düşmanlığa tahrik” iddiasıyla yargılanan eski CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer hakim karşısına çıktı.

10 Aralık Salı günü Manisa 7. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanan Tur Yıldız Biçer, hakkında beraat kararı verildi. Karar sonrası, CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Gaye Usluer, eski CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Eren Erdem, eski CHP Ankara Milletvekili Avukat Şenal Sarıhan,CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel ve çok sayıda CHP’linin katılımıyla basın açıklaması yapan Biçer, “evrensel hukukun gereği olan bir karar verildiği için mutluyum” dedi.