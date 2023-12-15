CHP'li vekil canlı yayında terörist başına ''sayın'' dedi

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, tv100 ekranlarında katıldığı canlı yayında eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan hakkında konuştuğu esnada "sayın" ifadesini kullandı.

tv100’de yayınlanan 'Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık' programına katılan CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel canlı yayında PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan için ‘sayın’ ifadesini kullandı.

Adıgüzel, "Sayın Demirtaş, İstanbul'da CHP'ye oy istedi geçen seçimde. Kandil'den belki ters algı yaratılmak isteniyor. Yapılmadı mı? Sayın Öcalan da CHP'ye vermeyin dedi." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Öcalan’a sayın dediği için uyarılan Mustafa Adıgüzel, “Bu detaylarla uğraşmayın. Demirtaş sivil siyaset yapıyor. Hatırlamıyorum, demişsem de geri alırım.” ifadeleriyle açıklama yaptı.

Adıgüzel, söz konusu anların sosyal medyada gündem olmasının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı.

Adıgüzel, şu ifadeleri kullandı:

"Tv100’de bu akşam canlı yayında kulaklıkta sorun olup seslerin yükseldiği anda konuşma akışında farketmediğim terör örgütü elebaşına “sayın” ifadesi şehvendir. Hatta cümlenin devamında terör örgütü elebaşı ifadesini de kullandığım halde istismar edildiğini gördüm. Daha sonra da bunu iki defa daha olmak üzere aynı programda üç defa düzelttim. Öcalan benim nazarımda kanlı bir bölücü terör örgütü elebaşıdır. Troller kimliğimi kişiliğimi sorgulayamaz. Bu sütte bu maya tutmaz. Nokta…"