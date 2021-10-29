CHP'li vekil Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 3 isim açıkladı

CHP’li bir milletvekili, partinin cumhurbaşkanı seçiminde ‘siyasetten uzak’ bir ismi aday göstermesinin konuşulmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı seçimi 2023 yılında yapılacak ancak şimdiden muhalefet partilerinin adayının ne olacağına dair kulisler hareketli. Adaylık için birçok kişinin ismi dillendiriliyor.

Gazeteci Emin Çapa, CHP’nin ‘partilerden uzak, ekonomiyi bilen ve eskiden CEO’luk yapan’ bir kişiyle görüştüğünü öne sürdü. Basında Çapa’nın Prof. Dr. Özgür Demirtaş ya da Coca Cola’nın CEO’luğunu yapan Muhtar Kent’i ima etiği yönünde haberler yayınlandı.

Cumhuriyet’ten Bilal Çelik’e konuşan bir CHP’li milletvekili, Çapa’nın bahsettiği profildeki bir kişinin aday gösterilmesinin parti kulislerinde konuşulmadığını ifade etti.

“Genel başkanımızın böyle bir aday çıkaracağını öne sürmek bana mantıklı gelmiyor” diyen vekil, Çapa’nın bu konudaki açıklamalarının doğruyu yansıtmadığını söyledi.

CHP’li vekil, partinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun son zamanlardaki çıkışlarıyla dikkat çektiğini, CHP’ye merkez sağdan gelen vekillerin bile tezkere konuşmasını ‘elleri patlayana kadar alkışladığını’ belirterek “Bana sorarsanız son zamanlarda en iyi ivmeyi genel başkanımız yakaladı” dedi.

‘Riske girilmez’

Vekil, CHP’nin cumhurbaşkanı adaylığında ‘siyasetten uzak bir ismi aday göstermek’ gibi bir riske girmeyeceğini belirterek parti kulislerinde Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ın adaylık için konuşulan isimler olduğunu kaydetti.

CHP’li vekil, bu üç isim dışında CHP’nin aday çıkarmayacağını, Kılıçdaroğlu’nun adaylığının daha yüksek bir ihtimal olduğunu öne sürdü.

Cumhuriyet