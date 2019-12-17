CHP'li vekil: ''Diyanet 306 milyon TL'yi kimlere aktardı ?''

Diyanet işleri başkanlığı ile ilgili sayıştay raporlarına baktığımızda 2016-2017 ve 2018 yıllarında ne olduğu, ne iş yaptığı belli olmayan dernek ve vakıflara toplam 306 milyon tl kaynak aktarılmıştır.

CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, ''Diyanet işleri başkanlığı ile ilgili sayıştay raporlarına baktığımızda 2016-2017 ve 2018 yıllarında ne olduğu, ne iş yaptığı belli olmayan dernek ve vakıflara toplam 306 milyon tl kaynak aktarılmıştır.

Kimdir bu dernekler, kimdir bu vakıflar, bunlara neden para aktarılmaktadır? Defalarca sormamıza rağmen cevap verilmiyor. Ama biz biliyoruz ki bunların arasında el kadar çocuklara tecavüz edilen vakıflar var. Cumhuriyet ve atatürk düşmanı kindar nesiller yetiştirme amacındaki vakıflar ve dernekler var'' ifadelerini kullandı.