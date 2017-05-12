CHP’li vekilden Akar’a ‘Atatürk’e hakaret’ mektubu

İşte İlgezdi’nin Orgeneral Akar’a yazdığı mektubun tam metni…

Sayın Orgeneral Hulusi AKAR

Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı

Emperyalizmin elinde; onuru ve gururuyla oynanan mazlum devletlere, bağımsızlık yolunda rehber olan, Anadolu'yu özgürlüğüne, halkını aydınlığa kavuşturan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, her şeyden önce Türk Silahlı Kuvvetlerinin şerefli ve saygın bir evladıdır.

Sizin de unutmamış olduğunuzu bilmekle birlikte, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, kişiliğinin ve düşüncelerinin olgunlaşacağı, cihan devletini dört bir taraftan kuşatan sefalet, buhran ve çürümüşlüğe karşı çözüm yollarını silah arkadaşlarıyla birlikte arayacağı Harp Okulu'na 13 Mart 1899 tarihinde adım atmıştır.

Anımsatmak isterim ki, Harbiyeli Mustafa Kemal'in apolet numarası 1283'tür. Ve her yıl geleneksel “Harbiyeli Yoklamasında”, 1283 numarası okunduğunda, salonda bulunan tüm harbiyeliler ayağa kalkarak “İçimizde” diyerek yoklamaya katılırlar.

Ne var ki, ömrünü adadığı büyük mücadelede “Gazi” unvanı alarak, şehitlikten sonraki en kutsal mertebeye erişmiş Harbiyeli Mustafa Kemal'e yönelik, edep sınırlarını aşan, haysiyet ve şeref kavramlarıyla bağdaşmayan hakaretlere karşı, sinesinden çıktığı, evi, ocağı bildiği, Başkomutanı olduğu Türk Silahlı Kuvvetlerinin şahsında, makamınızın sessiz kalması anlaşılır değildir.

Unutmayınız ki, rejimin değiştiğine inanarak, ülkenin kurucusuna ve milletimizin ortak değeri olan Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret etme hakkını kendilerinde bulanlar, aynı zamanda, Genel Kurmay Başkanı olduğunuz Türk Silahlı Kuvvetlerine de hakaret etmektedirler.

Genel Kurmay Başkanı olarak, Başkomutanınıza hakaret edilmesine bir tepki vermeyişiniz, emir-komuta zinciri içinde, sıkı bağlarla birbirine bağlanarak, bir bütün olan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin binlerce yıllık geleneğine ters düşmektedir.

Suskunluğunuz, büyük bir aile olan Türk Silahlı Kuvvetlerine zarar vermekte, Atatürk'e hakaret ederek kişiliğini ve anısını küçük düşürdüğüne inan kişileri ise cesaretlendirmektedir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ederek, onun aziz hatırasını lekeyebileceğini düşünenler, hiç kuşku yok ki, milletimizin tertemiz vicdanında çoktan mahkûm oldular.

Şeref ve haysiyet kavramından habersiz olduğu anlaşılan kişilerce Başkomutanınıza ve ülkemizin kurucusuna yönelik bu tür hakaretlere sessiz kalmaya devam etmeniz sizi de vicdanlarda mahkûm edecektir. Hatırlatmak isterim.

Gereğini yapmanız dileğiyle içten saygılarımı sunarım.

Gamze AKKUŞ İLGEZDİ

CHP İstanbul Milletvekili

Parti Meclisi Üyesi