CHP'li vekilden bomba iddia: ''Önce tahliye sonra indirim gelecek''

TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Alpay Antmen, “İktidar ‘FETÖ’cüleri de affettiler’ eleştirisi gelmesinden korkuyor. Bu nedenle af ve infaz değişikliklerini 2020’deki tahliyelerden sonra yapmayı düşünüyor” dedi.



CHP Mersin Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Alpay Antmen, iktidarın af ve infaz yasası için ‘Zamanlama hesabı' içinde olduğunu savunarak, “FETÖ üyeliğinden 7 yıl civarında hapis alanlar, mevcut infaz yasası kapsamında cezalarının yüzde 66'sını çekip, 2020 yılı içinde tahliye edilmeye başlanacak” dedi.

TAHLİYE GÜNLERİ YAKLAŞTI

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre; yaklaşık 4 yıldır cezaevinde bulunan ve ‘Örgüte üye olmamakla birlikte yardım' suçlamasından hüküm giyenlerden özellikle öğretmenler, bazı eski hakim ve savcıların infaz da dahil edildiğinde tahliye günlerinin yaklaştığını belirten Antmen, “İktidar ‘FETÖ'cüleri de affettiler' eleştirisi gelmesinden korkuyor. Bu nedenle af ve infaz değişikliklerini 2020'deki tahliyelerden sonra yapmayı düşünüyor. 2. paket yerine 3. pakette infaz düzenlemesi olabilir'' dedi.

İLK PAKET BEKLENENİ VERMEDİ

“Meclis'ten geçen ve 39 maddeden oluşan birinci yargı paketi basın ve ifade özgürlüğü başta olmak üzere bekleneni karşılamadı. Şimdi 2. yargı paketi ve infaz düzenlemesi hazırlıkları devam ediyor. Daha çok Hukuk Muhakemeleri usulü kanununa ilişkin düzenlemeler olacak. Denetimli serbestlik de 2 yıldan 5 yıla çıkarılmak isteniyor.”