CHP'li vekiller Bakan Nebati'yi böyle karşıladı: ''Gözleri parlıyor''

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ek bütçe görüşmelerinde CHP'li vekiller tarafından karşılandı. Bakan Nebati'nin ''Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır'' sözlerine atıfta bulunan vekiller, ''Gözleri parlıyor'' dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine katıldı.

"GÖZLERİNİZ PARLIYOR"

Ek bütçe görüşmeleri için salona gelen Nebati'yi CHP'li vekillerin karşılama şekli ise dikkat çekti. Daha önce "Ekonomi rakam işi, ekonomi temenni işi, ekonomi güven işi, ekonomi istikrar işi, ekonomi beklenti işi, ekonomi gözlerdeki ışıltıdır. Benim gözlerimdeki ışıltıyı arkadaşlarım görüyor." sözleriyle gündem olan Nebati, CHP'li vekiller tarafından "Sayın Bakan, gözleriniz parlıyor" diyerek karşıladı.

MARMARİS YANGINI TEPKİSİ

Nebati'ye, CHP heyeti ile selamlaştığı sırada 2 Temmuz'da yapılacak gece görüşlü helikopter ihalesi için tepki gösterildi. "Kur Korumalı Mevduat'a para ayırıyorsunuz yangın uçaklarına para ayıramıyorsunuz" diye tepki gösteren vekillere Nebati ise "Ayırıyoruz" diye cevap verdi.