CHP’li vekillerden patlamada yaralananlara ziyaret

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, patlamada yaralı kurtulan yurttaşları tedavi altına alındıkları Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ziyaret etti.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve CHP İstanbul Milletvekili, Genel Cerrahi Uzmanı Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi Ali Şeker, patlamada yaralı kurtulan yurttaşları tedavi altına alındıkları Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ziyaret etti.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, yaralı kız çocuğu ve annesi Dilay Sinan’a geçmiş olsun dileklerini iletti. Doktor, çocuğun çok ciddi yaralanmasının olmadığını belirterek dizinde ufak bir yarası olduğunu söyledi.

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, yaralı kız çocuğuna geçmiş olsun dileklerini ileterek “Biraz daha burada misafir olacaksın sonra hemen geri döneceksin, zaten tatildesin. Okuldan geri kalmayacaksın” dedi.

“KENDİMİZİ HİÇ UMURSAMIYORUZ HER ŞEY EVLAT İÇİN ONA BİR ŞEY OLMASIN”

Yaralanan kız çocuğun babasıyla da konuşan Engin Altay, “Biz iyi gördük, ufak şeyler var ama onları da toparlayacak” derken, baba, “Kendimizi hiç umursamıyoruz her şey evlat için. Ona bir şey olmasın” ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, patlamada her iki ayağından yaralı kurtulan Dilay Sinan ve kız çocuğuna “Terörü lanetliyoruz, bunlar bizim iç barışımızı bozmayacak. Bize de olabilirdi, size denk geldi. Yapabileceğimiz bir şey varsa lütfen söyleyin” dedi.

Patlamada yaralanan bir diğer yurttaş olan Aykut Mert ise CHP’li vekillere “Avcılar’da oturuyorum. Hafta sonu gezelim dedik, maalesef böyle bir şeyle karşılaştık. Milletimize yapılmış bir saldırıdır” diye konuştu.

“TERÖR SALDIRILARINA KARŞI BİRLİK BERABERLİK İÇİNDE OLACAĞIZ”

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise yaralı yurttaşa “Alçak bir saldırıya maruz kaldık. Kayıplarımız var, yaralılar var. Bunlar bizim iç barışımızı bozmaya yönelik, Türkiye’ye yönelik, kaynağı dışarıda olan saldırılardır. Terör saldırılarına karşı birlik beraberlik içinde olacağız. Güzel günlerde buluşacağız. Bu tuzaklara da düşmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.