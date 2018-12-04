CHP'li Yarkadaş açıkladı: ''İşte Bilal Erdoğan'ın yerel seçim planı''

CHP'li Barış Yarkadaş, Halk TV'de Tuba Emlek ile Mercek programında AK Parti'nin İstanbul adaylarına ilişkin kulis bilgileri paylaştı.

CHP İstanbul 26. dönem Milletvekili Barış Yarkadaş, Halk TV'de Tuba Emlek ile Mercek progamında AK Parti'nin İstanbul adaylarına ilişkin kulis bilgileri paylaştı.

Yarkadaş, AK Parti'nin İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'ın Arnavutköy'den belediye başkan adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın Eyüpsultan'dan Belediye Başkan adayı yapılacağını, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na da Recep Tayyip Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen Metin Külünk'ün getirileceğini, Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın bir ilçeden belediye meclis üyesi olarak yazılmak istediğini belirtti.

BİNALİ YILDIRIM, MUSTAFA ÇALIŞKAN'DAN RAHATSIZ!

Halk TV'de Binali Yıldırım'ın rahatsız eden gelişmeleri de açıklayan Yarkadaş, "Binali Yıldırım İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın İstanbul'da olmamasını istiyor. Kendi üzerinde denetim olmasını istemiyor" dedi.

BİLAL ERDOĞAN'IN PLANI

Öte yandan Yarkadaş, Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın İstanbul'a yönelik planını şu sözlerle anlattı:

"Binali Yıldırım'ın Bilal Erdoğan rahatsızlığının sebebi şu; Önümüzdeki yerel seçimlerde Bilal Erdoğan'ın AK Parti listelerinden bir ilçeden belediye meclis üyesi olma planı var. AK Parti kulislerinde konuşuluyor. Bir kişinin belediye başkanı seçilebilmesi için, belediye meclis üyesi olması gerekiyor.

BİNALİ YILDIRIM'I İSTİFA ETTİRİP BİLAL ERDOĞAN'I GETİRECEKLER!

AK Parti'de hesaplar Binali Yıldırım kazanırsa üzerinden yapılıyor. Uzun vadede Bilal Erdoğan'ın belediye meclis üyeliğinden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda etkili bir konuma getirileceği ya da Binali Yıldırım'ın bir süre sonra istifa ettirileceği yerine Bilal Erdoğan'ın getirileceği AK Parti kulislerinde ciddi ciddi konuşuluyor!

Binali Yıldırım hem bundan hem de Bilal Erdoğan ve Berat Albayrak'ın listeleri yapmasından rahatsız. Benim edindiğim bilgiye göre, Binali Yıldırım belediye başkan adayı olarak açıklansa da belediye meclis üyeliği listesinde çok fazla söz hakkı olmayacak"

Gerçek Gündem'in derlediği Barış Yarkadaş'ın Halk TV'e açıkladığı AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve ilçe belediye başkan adaylarının listesi:

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI

BİNALİ YILDIRIM - (TBMM BAŞKANI)

1- ADALAR

HERMAN BALYAN - SURP PİRGİC HASTANESI VAKFI BAŞKAN VEKİLİ

2- ARNAVUTKÖY

BAYRAM ŞENOCAK - (AK Parti İSTANBUL İL BAŞKANI)

3- ATAŞEHİR

SİNAN GENİM - (MİMAR)

4- AVCILAR

İBRAHİM ULUSOY - (AVCILAR MURAT KÖLÜK DEVLET HASTANESİ'NDE BAŞHEKİM)

5- BAĞCILAR

LOKMAN ÇAĞRICI - (BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANI)

6- BAHÇELİEVLER

MAHMUT GÜRCAN - (DOGU ANADOLU BÖLGE KOORDİNATÖRÜ - BAKIRKÖY ESKİ İLÇE BAŞKANI)

7- BAKIRKÖY

ALİ TALİP ÖZDEMİR - (ESKİ ÇEVRE BAKANI – ESKİ BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKANI)

8- BAŞAKŞEHİR

HARUN KARACA- (İSTANBUL 26. DÖNEM MİLLETVEKİLİ)

9- BAYRAMPAŞA

ATİLLA AYDINER - (BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKANI)

10- EYÜPSULTAN

MEVLÜT UYSAL - (İBB BELEDİYE BAŞKANI)

11- FATİH

AHMET BAHA ÖĞÜTKEN - (26. DÖNEM MİLLETVEKİLİ)

12- GAZİOSMANPAŞA

ERGÜN TURAN - (TOKİ BASKANI)

13- GÜNGÖREN

HASIM TAŞKIRAN- (İŞ İNSANI)

14- SULTANBEYLİ

HÜSEYIN KESKİN - (SULTANBEYLI BELEDİYE BAŞKANI)

15- ÜSKÜDAR

HABİL YAZICI - (AK Parti İSTANBUL İL BAŞKAN YARDIMCISI)

16- ZEYTİNBURNU

ÖMER ARISOY - (KÜLTÜR ve TURİZM BAKAN YARDIMCISI)

17- ÜMRANİYE

İSMET YILDIRIM - (KİPTAŞ GENEL MÜDÜRÜ)

18- BEYOĞLU

HAYDAR ALİ YILDIZ - (26. DÖNEM İSTANBUL MİLLETVEKİLİ)

19- ÇATALCA

MESUT ÜNER - (AK Parti ÇATALCA İLÇE BAŞKANI - MİMAR)

20- KADIKÖY

ÖZGÜL ÖZKAN YILMAZ - (İSTANBUL KALKINMA AJANSI - GENEL SEKRETERİ)

21- BEYLİKDÜZÜ

AV. ISMAİL DAMAT - (AK Parti BEYLİKDÜZÜ İLCE BAŞKANI)

22- BÜYÜKÇEKMECE

VELİTTİN KÜÇÜK - (2009 MHP BELEDİYE BAŞKAN ADAYI - İŞ İNSANI)

23- ŞİLE

EROL ÇELEBİ - (ŞİLE 2014 MHP BELEDİYE BAŞKAN ADAYI)

24- KÂĞITHANE

BÜNYAMİN DEMİR (AK Parti İSTANBUL İL BAŞKAN YARDIMCISI)

25- MALTEPE

AHMET ERHAN GÖKAL - (İBB GENEL SEKRETER ESKİ YARDIMCISI)

26- PENDİK

AHMET CİN - (AK Parti İSTANBUL İL BAŞKAN YARDIMCISI)

27- SANCAKTEPE

İSMAİL ERDEM - (SANCAKTEPE BELEDİYE BAŞKANI)

28- SARIYER

SALİH BAYRAKTAR - (AK Parti SARIYER İLÇE BASKANI)

29- BEYKOZ

MURAT AYDIN - (ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANI)

30- ÇEKMEKÖY

AHMET POYRAZ - (ÇEKMEKÖY BELEDİYE BAŞKANI)

31- ESENLER

MEHMET TEVFİK GÖKSU - (ESENLER BELEDİYE BAŞKANI)

32- ESENYURT

AHMET ARSLAN - (ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME ESKİ BAKANI - BİNALİ YILDIRIM'A YAKIN)

33- SULTANGAZİ

AV. HACI ORHAN - (SULTANGAZİ BELEDİYESİ MECLİS ÜYESİ)

34- ŞİŞLİ

FAZLI KILIÇ - (KAGITHANE BELEDİYE BAŞKANI)

35 - TUZLA

MURAT DEMİR - (26. DÖNEM MİLLETVEKİLİ)

36- KARTAL

EBUBEKİR TAŞYÜREK- (İBB AK Parti ESKO GRUP BAŞKAN VEKİLİ)

37- SİLİVRİ

MEHMET ÖZÇELİK - (TOKİ BAŞKAN YARDIMCISI)

38- BEŞİKTAŞ

AHMET MİSBAH DEMİRCAN - (BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANI)

39- KÜÇÜKÇEKMECE

AZIZ YENIAY - (KÜÇÜKÇEKMECE ESKİ BELEDİYE BAŞKANI)