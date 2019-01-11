CHP'li Yarkadaş, Binali Yıldırım'a tazminat ödeyecek

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, kendisine ait internet sitesi ile bir çok gazetede yayınlanan beyanlarında, kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle eski CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'a açtığı davada, 10 bin lira manevi tazminat kazandı.

"10 OCAK HEDİYESİ"

Barış Yarkadaş, dava sonucunu böyle duyurdu:

"TBMM Başkanı Binali Yıldırım'dan 10 Ocak hediyesi... Yıldırım, Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Alanı'nda kendisine tanınan imtiyazı deşifre ettiğim açıklamam yüzünden Anadolu 29. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden 10 BİN TL TAZMİNAT çıkarttırdı. Mağdur Fikirtepe halkı yalnız değildir!"